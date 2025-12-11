ITALIJA ŠOKIRANA: Renomirani italijanski sportski list Gazeta delo Sport izabrao sportistu godine - nije Janik Siner

Jedan od najboljih sportskih listova, Gazeta delo Sport, odabrao je najboljeg italijanskog sportistu, a vrlo zanimljivo je da to nije Janik Siner.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, za čuveni list Gazetu delo Sport, italijanski sportista godine je – Lorenco Muzeti.

- Lorenco Muzeti, koji se plasirao u prvih deset na svetu ove godine, je poslednji preostali pesnik sa reketom u rukama. On je živi dokaz šta spoj talenta i napornog rada može da učini. Ljudi su znali često da kažu da je on nedovršen talenat, kao kada je ušao u prvih 20 na svetu 2023. godine, a nije imao ni 21 godinu. Ove godine je “Lolo” zadovoljio i one večito nezadovoljne. U fantastičnoj 2025. je mnogo toga učinio prvi put: ušao u Top10, zaigrao prvo finale mastersa, plasirao se prvi put na završni masters. On je Sportista godine u izboru Gazete delo Sport - stoji u objavi ovog cenjenog lista.

🇮🇹🏆 Gazzetta dello Sport name Lorenzo Musetti as their ‘Italian Athlete of the Year’ Award winner pic.twitter.com/ZuXjULNlDA — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 11, 2025