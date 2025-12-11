ITALIJA ŠOKIRANA: Renomirani italijanski sportski list Gazeta delo Sport izabrao sportistu godine - nije Janik Siner
Jedan od najboljih sportskih listova, Gazeta delo Sport, odabrao je najboljeg italijanskog sportistu, a vrlo zanimljivo je da to nije Janik Siner.
Naime, za čuveni list Gazetu delo Sport, italijanski sportista godine je – Lorenco Muzeti.
- Lorenco Muzeti, koji se plasirao u prvih deset na svetu ove godine, je poslednji preostali pesnik sa reketom u rukama. On je živi dokaz šta spoj talenta i napornog rada može da učini. Ljudi su znali često da kažu da je on nedovršen talenat, kao kada je ušao u prvih 20 na svetu 2023. godine, a nije imao ni 21 godinu. Ove godine je “Lolo” zadovoljio i one večito nezadovoljne. U fantastičnoj 2025. je mnogo toga učinio prvi put: ušao u Top10, zaigrao prvo finale mastersa, plasirao se prvi put na završni masters. On je Sportista godine u izboru Gazete delo Sport - stoji u objavi ovog cenjenog lista.
Preporučujemo
"OSTALO MI JE OD 11 DO 14 MESECI ŽIVOTA"! NBA zvezda boluje od neizlečive bolesti
12. 12. 2025. u 11:31
SALAH I SLOT, OČI U OČI! Ključni dan u Liverpulu, pada konačna odluka
12. 12. 2025. u 11:10
DERBI KOLA KRAJ IBRA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra dočekuju Vojvdinu MTS
12. 12. 2025. u 11:04
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)