Tenis

ITALIJA ŠOKIRANA: Renomirani italijanski sportski list Gazeta delo Sport izabrao sportistu godine - nije Janik Siner

Filip Milošević

11. 12. 2025. u 22:25

Jedan od najboljih sportskih listova, Gazeta delo Sport, odabrao je najboljeg italijanskog sportistu, a vrlo zanimljivo je da to nije Janik Siner.

ИТАЛИЈА ШОКИРАНА: Реномирани италијански спортски лист Газета дело Спорт изабрао спортисту године - није Јаник Синер

FOTO: Tanjug/AP

Naime, za čuveni list Gazetu delo Sport, italijanski sportista godine je – Lorenco Muzeti.

- Lorenco Muzeti, koji se plasirao u prvih deset na svetu ove godine, je poslednji preostali pesnik sa reketom u rukama. On je živi dokaz šta spoj talenta i napornog rada može da učini. Ljudi su znali često da kažu da je on nedovršen talenat, kao kada je ušao u prvih 20 na svetu 2023. godine, a nije imao ni 21 godinu. Ove godine je “Lolo” zadovoljio i one večito nezadovoljne. U fantastičnoj 2025. je mnogo toga učinio prvi put: ušao u Top10, zaigrao prvo finale mastersa, plasirao se prvi put na završni masters. On je Sportista godine u izboru Gazete delo Sport - stoji u objavi ovog cenjenog lista.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"