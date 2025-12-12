OPERISAN RAFAEL NADAL: Španac se oglasio posle hirurškog zahvata (FOTO)

JEDAN od najboljih tenisera svih vremena, Rafael Nadal, morao je da ide na operaciju.

Foto: Profimedia

Španac koji je poslednji meč u karijeri odigrao 19. novembra 2024. godine operisao je desnu ruku.

On se oglasio nakon što je podvrgnut hirurškom zahvatu.

- Izgleda da neću moći da igram na Australijan openu u januaru - našalio se Nadal, a potom objasnio situaciju.

- Morao sam da idem na operaciju ruke zbog problema koji se vuče godinama, ali nadam se da ću uskoro biti dobro - napisao je Rafa na Instagram nalogu.

Podsetimo, Nadal je u bogatoj karijeri osvojio 22. grend slem titule.

