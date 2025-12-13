KLOSTRIDIJA U VRANJU: Operacije na ortopediji i dalje na čekanju

U SLUŽBI ortopedije vranjske Bolnice i dalje nema hladnog operativnog programa. Prema našim saznanjima , iako se iz Zdravstvenog centra nisu naknadno oglašavali, održan je juče sastanak komisije za inerhospitalne infekcije, na kome je doneta odluka da je i dalje na snazi ukidanje hladnog operativnog bloka, pa se pacijenti upućuju u druge zdravstvene ustanove.

Foto: Novosti

Iako je bilo brojnih spekulacija na temu smrti od posledica klostridije, ovakve informacije su demantovane. Vršena je ponovna dezinfekcija čitave Službe, a bolnički kreveti su i dalje prazni.

Iz Zdravstvenog centra nisu odgovorili o broju pacijenata i medicinskog osoblja kod kojih je potvrđeno postojanje najčešće bolničke bakterije, ali nam je iz više izvora potvrđeno da su preduzete sve epidemiološke mere koje su i dalje na snazi.

Podsećamo da se Zdravstveni centar pre pet dana prvi put oglasio oviim povodom, te da su u saopštenju naveli da je odmah po identifikaciji prvog slučaja, aktivirane sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.

Pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja. Izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije – rekli su tada u saopštenju.

Po preporuci komisije obustavLjen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata, a te odluke su i dalje na snazi.

Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravLje Vranje, te zajednički prate situaciju.