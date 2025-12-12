Srbija

GRADONAČELNIK NOVOG SADA UGOSTIO DECU I MLADE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU, SA KOSOVA I METOHIJE: Podrška jačanju solidarnosti i humanosti

Zdravko Grumić

12. 12. 2025. u 14:33

DECU i mlade sa poteškoćama u razvoju iz Dnevnog centra „Podrži me-9. januar“ iz Kosovske Mitrovice, koji borave u Srbiji u organizaciji Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke, danas je u Novom Sadu ugostio gradonačelnik Žarko Mićin.

Grad Novi Sad

Poželevši gostima dobrodošlicu Mićin je istakao važnost humanitarnog rada koji taj Odbor kontinuirano sprovodi već skoro dve decenije.

- Hvala organizatorima na posvećenosti, entuzijazmu i predanom humanitarnom radu koji godinama daje konkretne i značajne rezultate. Novi Sad je grad otvorenog srca i uvek ćemo podržavati inicijative koje jačaju solidarnost i humanost. Podrška najosetljivijim grupama nije samo naša obaveza već i zajednička društvena vrednost koju svi moramo čuvati – poručio je gradonačelnik.

Mićin je pozvao sugrađane da posete humanitarni koncert koji će u čast gostiju sa Kosova i Metohije biti održan sutra (subota) u 19.30 časova u Sinagogi.

Z. G.

