Politika

MIRA NEMAJU NI MRTVI SRBI: Šiptarski vandali oskrnavili srpsko groblje kraj Obilića

Dragana ZEČEVIĆ

13. 12. 2025. u 20:52

KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da su na pravoslavnom groblju u Plemetini kod Obilića porušena dva nadgrobna spomenika pordice Jakovljević, što kako ističu iz Kancelarije, predstavlja vandalski i anticivilizacijski čin onih koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro, niti žele mir i suživot na ovim prostorima.

Foto Kancelarija za KiM

"Srpski narod na Kosovu i Metohiji svakodnevno je na udaru albanskih ekstremista i političkih struktura iz Prištine, a mira nemaju ni pokojnici jer se njihovi grobovi i spomenici skrnave i ruše, a srpska groblja zatiru", ističu iz Kancelarije za KiM i dodaju da su rođaci porodice Jakovljević danas na pravoslavnom groblju u Plemetini zatekli srušen spomenik Spasoju i demoliran spomenik Slavice Jakovljević, što je uznemirilo Srbe koji žive u ovoj srpskoj sredini i koji očekuju zaštitu i reakciju međunarodnih predstavnika.

"Ovaj sraman čin ogledalo je mržnje prema svemu srpskom i antisrpske politike iz Prištine koja želi da sa Kosova i Metohije protera i zatre sve srpske tragove. Šteta porodici Jakovljević će biti nadoknađena, ali je podjednako važno da se počinioci ovog nedela pronađu i adekvantno sankcionišu, umesto što ovakvi etnički motivisani incidenti ostaju nerasvetljeni, što dodatno stimuliše ekstremiste", navode iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Inače, u Plemetini kod Obilića živi oko 800 Srba..

