OVO SE NE DEŠAVA SVAKI DAN: Lacio sa dva igrača manje dao gol i upisao nova tri boda u "Seriji A"

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras u gostima Parmu rezultatom 1:0 u meču 15. kola Serija A.

FOTO: Tanjug/AP

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Tidžani Noslin u 82. minutu.

Ekipa iz Rima je u trenutku kada je postigla gol imala devet igrača nakon što su Matija Zakanji u 42. minutu i Toma Bašić u 78. minutu dobili crvene kartone.

Lacio se nalazi na osmom mestu na tabeli Serije A sa 22 boda, a u sledećem kolu dočekaće Kremoneze.

Parma je na 17. poziciji na tabeli sa 14 bodova i narednu utakmicu igraće protiv Fiorentine.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“