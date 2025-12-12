DAROVANE 44 JEDINICE KRVI: Odlična akcija dobrovoljnog davalaštva u Paraćinu

U sali Crvenog krsta u Paraćinu održana je izuzetno uspešna akcija davalaštva krvi u kojoj su dragocenu tečnost poklonila 44 stanovnika tog grada.

Foto: Z. Rašić

Tradicija je da su decembarske DDK akcije uspešnije nego inače, pa je broj humanista ovog puta bio iznadprosečan. Polovina davalaca krv je donirala do 10 sati tokom prepodneva, a do 14 broj humanista se duplirao.

Sledeću priliku da učine dobro delo pred istek ove godine Paraćinci će imati 23. decembra, kada će ekipa niškog Zavoda za transfuziju krvi ponovo doći u grad na Crnici.