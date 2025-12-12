DAROVANE 44 JEDINICE KRVI: Odlična akcija dobrovoljnog davalaštva u Paraćinu
U sali Crvenog krsta u Paraćinu održana je izuzetno uspešna akcija davalaštva krvi u kojoj su dragocenu tečnost poklonila 44 stanovnika tog grada.
Tradicija je da su decembarske DDK akcije uspešnije nego inače, pa je broj humanista ovog puta bio iznadprosečan. Polovina davalaca krv je donirala do 10 sati tokom prepodneva, a do 14 broj humanista se duplirao.
Sledeću priliku da učine dobro delo pred istek ove godine Paraćinci će imati 23. decembra, kada će ekipa niškog Zavoda za transfuziju krvi ponovo doći u grad na Crnici.
