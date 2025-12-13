"IDEJA I VIZIJA POBEĐUJU NERAD I DESTRUKTIVNOST BLOKADERA" Odjeci Vučićeve posete Nišu - Nezaposlenost je na istorijskom minimumu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Niš, gde je prisustvovao svečanom otvaranju fabrike italijanske grupacije Ariston Cimate Solutions, obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije Palfinger.

foto: Novosti

Vučić je takođe obišao i fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics, kompaniju za proizvodnju prehrambenih prozvoda Yumis, kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry i fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

O toj poseti je za "Novosti" svoj komentar dala Sandra Božić, potpredsednik Pokrajinske vlade.

- Najvažnija poruka koju je predsednik Srbije poslao svojom posetom jugu Srbije svakako se odnosi na nastavak politike ravnomernog regionalnog razvoja. Niš je treći najveći grad u Srbiji i ima izuzetan potencijal za razvoj, što će nesumnjivo doprineti razvoju čitavog juga. Aleksandar Vučić je svojom politikom tokom prethodnih 13 godina potvrdio da će se podjednako boriti za razvoj čitave Srbije, što je od ključne važnosti za očuvanje populacije, ali i razvoj opština i gradova koji su bili zaboravljeni tokom vlasti bivšeg režima. Samo u Nišu je otvoreno 11 fabrika, dok je nezaposlenost na istorijskom minimumu, a takva posvećenost garantuje ubrzan razvoj opština koje su bile na rubu propasti usled neodgovorne politike i centralizacije tokom 10 godina vladavine današnjih blokadera - istakla je Božićeva za "Novosti".

Foto: Novosti

Kako ističe, od izuzetnog je značaja da građani vide marljivost, rad i požrtvovanost svih ljudi čijim trudom je nastavljen dolazak stranih investicija što ima izuzetan značaj za našu ekonomiju.

- Kao posebno važnu najavu vidim projekat izgradnje brze pruge na relaciji Beograd-Niš, za koju verujem da će biti kičma srpske privrede i razvoja. Svaka fabrika i projekat koji je država realizovala u Nišu uz projekte koji su najavljeni, rezultat su politike i zalaganja predsednika Vučića što predstavljaju najbolji primer kako ideja i vizija pobeđuju nerad i destruktivnost oličene u blokaderima - zaključuje Božićeva.

Podsetimo, predѕednik Srbije Aleksandar Vučić završio je juče popodne dvodnevnu posetu Nišu, ali i čitavom okrugu na jugu Srbije. Investicije i pogled za budućnost i u budućnost - poruka je kojoj bi se možda najbolje mogla opisati ova više nego produktivna poseta predsednika Srbije jugu naše zemlje.

