TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao

RUSIJA je saznala da će i u narednom ciklusu Lige nacija biti izostavljena sa spiska učesnika.

FOTO: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Ovu odluku donela je UEFA, na zvaničnom sajtu objavljila je spisak 54 reprezentacije učesnika, zajedno sa rasporedom grupa, a među njima nema Rusije.

UEFA je ruski nacionalni tim izdvojila na samo dno liste evropskih selekcija uz napomenu da ostaje „suspendovan do daljeg“.

Podsetimo, ruski fudbal je suspendovan još u februaru 2022. godine, pa klubovi i reprezentacija od tada ne nastupaju u UEFA takmičenjima. Isto će važiti i za predstojeće, peto izdanje Lige nacija.

Svi evropski savezi, osim ruskog, dobili su zvanično obaveštenje UEFA o učešću u Ligi nacija, koje ujedno predstavlja poziv na koji moraju odgovoriti do 9. januara. Od trenutka suspenzije ruska reprezentacija je već propustila dva izdanja Lige nacija, jedno Svetsko prvenstvo, sada i drugo, kao i jedno Evropsko prvenstvo.

Podsetimo, za razliku od UEFA, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) doneo je odluku da ukine sva dosadašnja ograničenja za ruske i beloruske sportiste mlađih kategorija koji nastupaju na međunarodnim takmičenjima u olimpijskim disciplinama.

