AP VOJVODINA ČLANICA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE FRANKOFONIH REGIJA: Šira mogućnost saradnje sa regionima francuskog govornog područja
AUTONOMNA pokrajina Vojvodina danas je postala punopravna članica Međunarodne asocijacije frankofonih regija (AIFR), internacionalne mreže koja okuplja regionalne i lokalne vlasti frankofonskog prostora i ima više od 180 članova iz 24 zemlje.
Pristupanjem AIFR-u, Vojvodina značajno proširuje mogućnosti saradnje sa regionima francuskog govornog područja, navedeno je u saopštenju.
Prioriteti Asocijacije obuhvataju jačanje uloge regiona, podsticanje međuregionalne i prekogranične saradnje kao i brigu o mladima, obrazovanju i kulturi. Poseban akcenat stavlja se i na oblasti zaštite životne sredine, upravljanja vodama, klimatskih promena.
Zahtev za pristupanje podnela je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, nakon što je ove godine Skupština AP Vojvodine usvojila odluku o pristupanju Asocijaciji.
