SAMIT Američkog i Ukrajinskog predsednika očekuje se danas 18. avgusta u Vašingtonu.

Donald Tramp i Vladimir Zelenski sastali su se večeras u Beloj kući, kako bi ukrajinski lider čuo ključne poruke ruskog predsednika Vladimira Putina sa Aljaske i eventualno dogovorili dalji potezi. Sastanku će prisustvovati i lideri evropskih zemalja.

Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu).

Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, a bilateralni sastanak započeće u 13:15 sati (odnosno u 19:15 sati po našem vremenu).

U 14:15 časova ( ili u 20:15 sati po našem vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti evropske lidere.

Dan će kulminirati multilateralnim sastankom sa evropskim liderima, koji je zakazan za 15 sati ( ili u 21 sat po srpskom vremenu).

Video sa sastanka u Ovalnom kabinetu možete pogledati OVDE

Trilateralan sastanak - ubrzo

Jedna važna stvar u vezi sa onim što smo upravo videli od predsednika Trampa: On i dalje obećava uskoro trilateralni sastanak sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom. Ali Putin se nije obavezao na to, a zvaničnici širom Evrope ostaju veoma skeptični da će se to ikada desiti. Očekujte da će se to često pojavljivati na sastancima kako dan bude odmicao.

Ništa od NATO za Ukrajinu

Tramp je izjavio da Ukrajina neće pristupiti NATO-u.

Zelenski se žalio da se Kijev suočava sa poteškoćama u kupovini američkog oružja i da su Ukrajini potrebni dodatni sistemi Patriot.

Tramp je odgovorio da će NATO platiti američko oružje isporučeni Ukrajini.

Tramp: Zvaću Putina

Predsednik Tramp je rekao da će razgovarati sa predsednikom Rusije Putinom nakon današnjih sastanaka. „On očekuje moj poziv kada završimo sa ovim sastankom“, rekao je.

Hoću sve garancije

Predsednik Zelenski je više puta insistirao na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se osiguralo da Rusija neće samo pristati na sporazum, a zatim ponovo izvršiti invaziju na Ukrajinu nakon pregrupisavanja. Na pitanje kakve bezbednosne garancije želi, Zelenski je rekao: „Sve“.

Tramp: Pružićemo veoma dobru zaštitu Kijevu

„Pružićemo im veoma dobru zaštitu i veoma dobru bezbednost“, kaže predsednik Tramp kada je upitan o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, još jedna nejasna izjava o ključnom aspektu pregovora koju su Trampovi pomoćnici juče najavili na televiziji.

Predsednik Tramp nastavlja svoju tvrdnju da je dolazak u SAD prošlog petka bio težak za predsednika Rusije Vladimira Putina. S obzirom na to da su Putina zapadni lideri diplomatski izolovali otkako je izvršio invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nije jasno zašto bi okončanje te izolacije bilo teško za Putina. To je široko viđeno kao pobeda Kremlja.

Tramp izbegao da odgovori

Predsednik Tramp izbegao je pitanje da li je fer da Ukrajina odustane od teritorije koju Rusija nije preuzela. Predsednik Tramp kaže da će SAD biti uključene u bezbednosnu pomoć Ukrajini kao deo sporazuma o okončanju rata, ali je odbio da pruži dodatne detalje o tome kako bi ta pomoć izgledala. Putin je predložio da Ukrajina ustupi ostatak Donbasa. Zauzvrat, Rusija bi prestala da se bori.

Stav predsednika Trampa prema predsedniku Zelenskom je zapanjujuće manje neprijateljski nego pre samo nekoliko meseci, kada su on i potpredsednik Dž. D. Vens izvanredno uništili Zelenskog.

„Biće mnogo pomoći“, kaže predsednik Tramp o potencijalnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Kaže da će kasnije razgovarati o tim detaljima sa evropskim liderima koji su putovali u Vašington sa predsednikom Zelenskim. Predsednika Trampa je na pitanje da li je spreman da pošalje američke mirovne snage u Ukrajinu odgovorio da neće reći na ovaj ili onaj način, ali kaže da traži trajno rešenje, a ne brzo rešenje koje će rezultirati nastavkom borbi za dve godine.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu

Predsednik Tramp kaže da veruje da može da obezbedi zajednički sastanak sa Putinom i Zelenskim „ako danas sve bude u redu“. On kaže da misli da postoji „razumna šansa da se rat okonča“ kroz taj sastanak.

U satima pre sastanka, Tramp je prebacio odgovornost za rat na Zelenskog, uprkos tome što je vodio naciju koju je Rusija napadnula. Zelenski, koji je kritikovan tokom svoje poslednje posete jer se nije zahvalio predsedniku Trampu na pomoći SAD, izgleda da je naučio vrednu lekciju – da predsednik dobro reaguje na diplomatiju zahvalnosti. Ovog puta, počeo je tako što se nekoliko puta zahvalio Trampu tokom svog uvodnog govora u Ovalnom kabinetu.

„Čast je što je predsednik Ukrajine sa nama“, rekao je predsednik Tramp u uvodnom govoru iz Bele kuće, sedeći pored predsednika Zelenskog. „Imali smo dobar sastanak pre samo nekog vremena sa predsednikom Rusije“, rekao je. „Današnji sastanak je veoma važan.“

Stigao i Zelenski

Predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao predsednik Tramp. Rukovali su se. Kada je upitan za poruku ukrajinskom narodu, Tramp je rekao: „Volimo ih.“

Ušunjao se u Vašington

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je rano jutros u američku prestonicu, bez svečanosti i medijske pažnje kakvu je samo tri dana ranije dobio ruski predsednik Vladimir Putin prilikom dolaska u Aljasku, prenosi Bi-bi-Si (BBC).

Pre samo tri dana američki predsednik Donald Tramp je lično pozdravio ruskog lidera kada je izašao iz aviona na crveni tepih, borbeni avioni su nadletali iznad njih, a spektakl je uživo prenošen širom sveta.

Nasuprot tome, dolazak Zelenskog u Vašington pre zore izgledao je izrazito neupadljivo, navodi britanski javni servis, napominjući da ukrajinskog predsednika "verovatno manje brine pompa nego to da li će Bela kuća možda nagnuti na Putinovu stranu" po pitanju kako bi rat u Ukrajini trebalo da se završi.

BBC ocenjuje da je današnji sastanak sa Trampom verovatno jedan od najvažnijih u političkoj karijeri ukrajinskog lidera, a njegov cilj će biti da ubedi američkog predsednika, koji je pozitivno govorio o sastanku sa Putinom, da Kijev zaslužuje američku podršku više nego Moskva.

Zelenski poslušao Trampa

Ukrajinski predsednik zamenio je svoju tradicionalnu uniformu crnim elegantoim odelom.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at…

Stigao i Merc

Nemački kancelar Fridrih Merc došao je u Belu kuću na razgovore sa Trampom.

Đorđa i Makron u Beloj Kući

Lideri Italije i Francuske su sada takođe u Beloj kući, a pridružio im se i finski premijer Aleksandar Stub.

Stigla i Ursula

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, takođe je stigla. Monika Krouli, šefica protokola, pozdravlja evropske lidere.

Došao je i britanski premijer

A sada je stigao i Kir Starmer, premijer Velike Britanije.

Šef NATO i evropski lideri stižu u Belu Kuću

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, upravo je stigao u Zapadno krilo.

Evropski lideri počeli su da pristižu u Belu kuću, u izvanrednoj demonstraciji diplomatske snage pred očekivani sastanak između predsednika Trampa i predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Sir Keir Starmer arrives at the White House

Zelenski: Razgovor o bezbednosti Evrope

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da će se danas u Vašingtonu, tokom zajedničkog sastanka lidera Sjedinjenih Država, Ukrajine, drugih evropskih zemalja, EU i NATO-a, razmatrati buduća bezbednosna arhitektura Ukrajine i Evrope.

Senat pruža svu ekonomsku pomoć Trampu

Vođa većine u američkom Senatu Džon Tjun obećao je u ponedeljak da će predsedniku Donaldu Trampu pružiti „svaki ekonomski uticaj koji je potreban“ nad Rusijom, dok se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i drugi evropski lideri spremaju da posete Belu kuću. Tjun je u objavi na X-u napisao da Trampa treba „pohvaliti zbog njegove uporne odlučnosti da donese mir Ukrajini i zbog njegove hrabrosti da se angažuje sa svim stranama“.

Tramp poručio Zelenskom da se odrekne Krima i da nikada ne uđe u NATO

Donald Tramp priredio je "hladan tuš" ukrajinskom predsedniku Zelenskom. On je navodno poručio da se odrekne Krima i zaboravi na NATO.

Vens će prisustvovati bilateralnom sastanku

Američki potpredsednik Džej Di Vens navodno će prisustvovati sastanku Trampa i Zelenskog.

Zelenski prvo sa EU

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski sastaje se u Vašingtonu sa liderima evropskih zemalja i organizacija pre posete Beloj kući, gde se očekuje da će razgovarati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o okončanju rata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je uoči sastanka u Beloj kući sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima da samo glupi ljudi mogu da pomisle da on preduzima pogrešne korake kako bi rešio sukob oko Ukrajine.

Poljaci ne učestvuju

Ono što je primetno, ni ovoga puta neće učestvovati Poljska.

BELA kuća je pitala ukrajinske zvaničnike da li će predsednik te zemlje Volodimir Zelenski nositi odelo na današnjem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu, prenosi Aksios, pozivajući se na dva dobro obaveštena izvora.

