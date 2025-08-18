Svet

ZELENSKI TRAŽI POMOĆ OD EVROPSKIH LIDERA: Da mu čuvaju strah tokom razgovora sa Trampom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2025. u 17:45

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski sastaje se u Vašingtonu sa liderima evropskih zemalja i organizacija pre posete Beloj kući, gde se očekuje da će razgovarati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o okončanju rata.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Sastanci sa zvaničnicima EU održavaju se u Ambasadi Ukrajine u Vašingtonu, javlja Ukrinform.

Razgovori u ukrajinskoj ambasadi odvijaće se sa različitim liderima u različito vreme.

Očekuje se da će se predsednik Ukrajine sastati, posebno, sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, finskim predsednikom Aleksandrom Stubom i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Zelenski će se kasnije danas sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu.

Očekuje se da će sastanak početi oko 19.15 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nakon toga, predsednik SAD će pozdraviti evropske lidere u Beloj kući a oko 21 sat otpočeće razgovore u proširenom formatu.

(Tanjug)

