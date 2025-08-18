NIŠTA OD UNIFORME ZELENSKOG? AKSIOS: Bela kuća poslala upit Ukrajini šta će predsednik Ukrajine obući na sastanku u Beloj kući

BELA kuća je pitala ukrajinske zvaničnike da li će predsednik te zemlje Volodimir Zelenski nositi odelo na današnjem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu, prenosi Aksios, pozivajući se na dva dobro obaveštena izvora.

Izvori su rekli da će se Zelenski pojaviti u Beloj kući noseći istu crnu jaknu koju je nosio na samitu NATO-a u Holandiji u junu.

-Biće to 'u stilu odela', ali ne i pravo odelo, rekao je jedan od izvora.

Američki portal navodi da je oblačenje Zelenskog postalo "problem" na njegovom prethodnom sastanku sa Trampom u martu u Beloj kući, koji je eksplodirao u diplomatski fijasko.

Trampu se, kako navodi Aksios, nije dopala vojnička odeća Zelenskog.

Jedan od Trampovih savetnika, delimično u šali, rekao je za Aksios da bi "bio dobar gest za mir" ako bi Zelenski danas nosio odelo.

Drugi izvor je naveo da bi "bilo sjajno kada bi nosio kravatu, ali to ne očekujemo".

Izvor je dodao da je potpredsednik SAD Džej Di Vens bio "više iznerviran" od Trampa izgledom i stavom Zelenskog na prošlom sastanku.

Savetnici američkog predsednika su takođe naveli da Trampovo nezadovoljstvo Zelenskim prošlog puta "nije bilo samo zbog odeće".

Takođe su naveli da je Zelenski postao uspešniji "u nameri da se dopadne Trampu".

-Dajte mu malo priznanja. Nije tako loš kao što je nekada bio, rekao je američki zvaničnik.

Prethodno je ukrajinska dizajnerka Elvira Gasanova koja je ranije sarađivala sa Zelenskim izjavila da veruje da će ukrajinski lider verovatno izabrati "formalniji izgled" za sastanak sa Trampom.

-Najverovatnije se neće pojaviti u polo majici. Mislim da će izabrati crno vojno odelo ili košulju u vojnom stilu sa pantalonama, možda i jaknu. Pošto je ranije bio kritikovan zbog svog neformalnog odevanja, Zelenski će verovatno izabrati ozbiljniji izgled mada manje simboličan, rekla je ona za Foks njuz.

Kako je navela, nakon "nedavne drame" zbog sastanka u Beloj kući na kojem se nije pojavio u odelu, Zelenski će "verovatno drugačije pristupiti ovom pitanju".

U prilog ovome govori i izbor odeće Zelenskog za jučerašnji susret sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, gde se pojavio u formalnjijoj odeći - crnoj jakni i pantalonama, kao i patikama sa đonom, kako su mediji preneli, visokim osam centrimetara.

(Tanjug)

