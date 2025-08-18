TRAMP PORUČIO: Nameravam da završim sukob u Ukrajini, uprkos svojim kritičarima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je uoči sastanka u Beloj kući sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima da samo glupi ljudi mogu da pomisle da on preduzima pogrešne korake kako bi rešio sukob oko Ukrajine.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Ovde sam samo da ovo zaustavim, da se ne bi nastavilo. Tačno znam šta radim i ne trebaju mi saveti ljudi koji su godinama radili na svim ovim sukobima i nisu mogli ništa da urade da ih zaustave. To su glupi ljudi, bez inteligencije, razumevanja i zdravog razuma. I oni otežavaju rešavanje trenutne rusko-ukrajinske katastrofe, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

On je dodao da je rešio šest sukoba za šest meseci. Prema rečima američkog predsednika, mediji koji ga kritikuju „nemaju pojma“, već sve što radi nazivaju pogrešnim.

-Uprkos mojim površnim i veoma ljubomornim kritičarima, završiću ovo – uvek završim!, istakao je Tramp.

Predsednik SAD Donald Tramp u ponedeljak će se sastati sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu, a kasnije i sa liderima pet evropskih zemalja, šeficom Evropske komisije i generalnim sekretarom NATO-a. Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da će se na sastanku u Beloj kući razmatrati bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori