NE POMAŽU OPRAVDANJA: Mis Finske poreklom sa Kosova i Metohije ostala bez krune nakon rasističkog gesta
SARI Džafče, koja je u septembru proglašena za Mis Finske, biće oduzeta titula nakon što je njen gest na društvenim mrežama protumačen kao rasistički prema azijskim narodima, prenose finski mediji.
Džafče, čiji otac potiče sa Kosova i Metohije, izazvala je buru reakcija nakon što je na platformi Jodel postavila fotografiju na kojoj je prstima povukla slepoočnice i iskosila oči, dok je potpis ispod slike na finskom glasio "zajednički obrok sa osobom iz Kine", prenosi Yle.
Ovaj njen potez mnogi su protumačili kao rasistički gest kojim je želela da se naruga azijskim narodima.
Džafče je ovaj gest pravdala time što je rekla da je protrljala slepoočnice i razvukla ih unazad zbog jake glavobolje.
Organizatori su, međutim, na pres-konferenciji saopštili da će joj biti oduzeta titula Mis, pošto je za njih, kako su naveli, neprihvatljiv bilo kakav vid rasizma ili diskriminišućeg ponašanja i uputili "iskreno izvinjenje" zbog incidenta.
Titula će pripasti Tari Lehtonen, kojoj je na takmičenju u septembru pripalo drugo mesto.
-Veoma mi je žao svih koje sam uvredila i povredila svojim postupcima na društvenim mrežama, izjavila je Džafče na konferenciji za novinare, prenosi Iltalehti.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
INTERVJU ZBOG KOJEG GORE MREŽE: Morgan oštro odgovorio Fentesu zbog veličanja Hitlera
09. 12. 2025. u 22:18
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)