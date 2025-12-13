NE POMAŽU OPRAVDANJA: Mis Finske poreklom sa Kosova i Metohije ostala bez krune nakon rasističkog gesta

SARI Džafče, koja je u septembru proglašena za Mis Finske, biće oduzeta titula nakon što je njen gest na društvenim mrežama protumačen kao rasistički prema azijskim narodima, prenose finski mediji.

Foto Tanjug/AP/Emmi Korhonen

Džafče, čiji otac potiče sa Kosova i Metohije, izazvala je buru reakcija nakon što je na platformi Jodel postavila fotografiju na kojoj je prstima povukla slepoočnice i iskosila oči, dok je potpis ispod slike na finskom glasio "zajednički obrok sa osobom iz Kine", prenosi Yle.

Ovaj njen potez mnogi su protumačili kao rasistički gest kojim je želela da se naruga azijskim narodima.

Džafče je ovaj gest pravdala time što je rekla da je protrljala slepoočnice i razvukla ih unazad zbog jake glavobolje.

Foto Tanjug/AP/Emmi Korhonen

Organizatori su, međutim, na pres-konferenciji saopštili da će joj biti oduzeta titula Mis, pošto je za njih, kako su naveli, neprihvatljiv bilo kakav vid rasizma ili diskriminišućeg ponašanja i uputili "iskreno izvinjenje" zbog incidenta.

Titula će pripasti Tari Lehtonen, kojoj je na takmičenju u septembru pripalo drugo mesto.

-Veoma mi je žao svih koje sam uvredila i povredila svojim postupcima na društvenim mrežama, izjavila je Džafče na konferenciji za novinare, prenosi Iltalehti.

