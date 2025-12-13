NEMAČKA ŽARIŠTE TRŽIŠTA KORIŠĆENOG ULJA ZA PRŽENJE: Kradu ga iz restorana, švercuju do Holandije i zarađuju milione

KORIŠĆENO ulje iz friteza postalo je toliko tražena roba u Nemačkoj da je poslednjih godina predmet sve učestalijih i organizovanih krađa.

Foto: Shutterstock

Zbog velike potražnje u industriji biodizela, ovo ulje je postalo jako vredna sirovina, a restorani i lanci brze hrane ga već dugo vremena prodaju firmama za reciklažu koje ga dalje isporučuju rafinerijama. Cena se penje i do 900 evra po toni, što ga čini privlačnim metama kriminalaca.

Krađe širom zemlje

Uljani otpad se uglavnom skladišti u dvorištima lokala, odakle ga lopovi odnose, ponekad iznose i ceo kontejner. Snimci sigurnosnih kamera pokazuju da se krađe dešavaju u svim regionima Nemačke, bez obzira na doba dana. Preduzetnici poput Štefana Heniga iz Porajnja-Palatinata trpe ozbiljne gubitke; njegova firma je samo tokom ove godine oštećena za oko 40.000 evra, s tim što se dnevno zabeleže dve do tri krađe, prenosi DW.

Nemačko udruženje BDE procenjuje da ukupna šteta ide u milionske iznose na godišnjem nivou. Ipak, policija ove slučajeve često tretira kao manje prekršaje, iako postoje jasni tragovi koji ukazuju na delovanje dobro organizovanih kriminalnih mreža. Istrage uglavnom obuhvataju vozače uhvaćene sa ukradenim uljem, dok se nalogodavci retko otkrivaju.

GPS nadzor i šverc prema Holandiji

Kompanije za odvoz i preradu otpada sada na sopstvenu inicijativu postavljaju GPS uređaje na kontejnere kako bi pratile gde završava ukradeno ulje. Prateći rutu kradljivaca, uočeno je da se ulje često transportuje do Holandije. Prema insajderima, kriminalne grupe gotovo da nemaju strah od kazni i ponašaju se "kao u Eldoradu".

Kako se industrija biodizela ubrzano razvija, stručnjaci očekuju da će vrednost korišćenog ulja nastaviti da raste, a sa njom i broj krađa. Preduzeća upozoravaju da će, bez snažnijeg institucionalnog odgovora, biti još izloženija napadima organizovanih bandi.

(AgroTV)

BONUS VIDEO:

Hapsenje Krađa vozila