IZ MINUSA U PLUS EVO ŠTA NAS OČEKUJE NAREDNE NEDELJE: Vremenska prognoza za subotu, 13. decembar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ИЗ МИНУСА У ПЛУС ЕВО ШТА НАС ОЧЕКУЈЕ НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ: Временска прогноза за суботу, 13. децембар

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

U većem delu zemlje magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše i najvišom temperaturom do 12 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pretežno sunčano vreme zadržaće se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini.

Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 3 stepena, a najviša oko 7 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima za narednih sedam dana, početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda.

Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.

(sputnikportal.rs)

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

NEMA roditelja koji nije iskusio da mu je dete u školi izgubilo i zaboravilo mnoge stvari koje je ponelo od kuće: udžbenik, jaknu, opremu za fizičko... Takođe, skoro da nema deteta koje je sposobno da do kraja uradi domaće zadatke, a da ne napravi brojne pauze, jer mu je dosadno i nema koncentracije. Retki su đaci koji mogu duže od 10-ak minuta da se fokusiraju na lekcije ili knjige koje čitaju... Nervoza i rasejnost prestaju tek kada u ruke uzmu - mobilni telefon. I svi se slažu da su upravo informacione tehnologije glavni krivac za nedostak koncentracije i "odsutnost" kod dece.

