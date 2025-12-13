IZ MINUSA U PLUS EVO ŠTA NAS OČEKUJE NAREDNE NEDELJE: Vremenska prognoza za subotu, 13. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

U većem delu zemlje magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše i najvišom temperaturom do 12 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pretežno sunčano vreme zadržaće se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini.

Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 3 stepena, a najviša oko 7 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima za narednih sedam dana, početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda.

Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.

(sputnikportal.rs)

