DOGOVOR U BERLINU? Zelenski najavio sastanak za kraj rata - "Radimo na tome da mir za Ukrajinu bude dostojanstven"
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da će se uskoro sastati u Berlinu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima Kijeva kako bi razgovarali o "političkom dogovoru" za okončanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.
Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da će saslušati poslednji izveštaj rukovodioca ukrajinske pregovaračke delegacije i sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, Rustema Umerova, kao i drugih članova tima o njihovim kontaktima u vezi sa mirovnim procesom, koji su već obavljeni.
- U isto vreme, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Hnatov i predstavnici sektora odbrane i bezbednosti nastaviće rad na detaljima bezbednosnih garancija za Ukrajinu - naveo je Zelenski, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.
Takođe se, prema rečima ukrajinskog predsednika, vode pregovori ukrajinskih zvaničnika sa američkim i evropskim partnerima u vezi sa posleratnom obnovom i razvojem Ukrajine.
- Najvažniji susreti biće moji razgovori sa predstavnicima predsednika Trampa, kao i susreti sa našim evropskim partnerima i mnogim liderima u vezi sa temeljem mira, odnosno političkim dogovorom o završetku rata - naglasio je Zelenski.
Ukrajinski predsednik veruje da Ukrajina trenutno ima "značajnu šansu" da završi rat i naglašava da ukrajinske vlasti "rade na tome da mir za Ukrajinu bude dostojanstven".
- Moramo imati garancije, pre svega garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu. Tokom narednih dana bićemo u Berlinu maksimalno aktivni, maksimalno konstruktivni u radu sa svima koji zaista mogu da učine sporazum održivim - rekao je Zelenski.
On je dodao da će biti i daljih "sastanaka i kontakata" u vezi sa pregovaračkim tokom, naglašavajući da su pozicije Ukrajine u pregovorima "snažne", zahvaljujući tome što ukrajinske snage drže pozicije na frontu, a preduzeća i biznisi nastavljaju sa proizvodnjom oružja.
Mirovnu konferenciju u Berlinu organizuje nemački kancelar Fridrih Merc, a očekuje se da će učestvovati i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i "mnogi drugi", rekao je portparol nemačke vlade.
BONUS VIDEO:
TURSKA VOJNA VEŽBA: U znak sećanja na 50 godišnjicu turske vojne operacije
Preporučujemo
ZELENSKI ZAGRMEO: Granice se ne menjaju silom!
24. 11. 2025. u 11:50
MERC APLOVAO NA ZELENSKOG: Ukrajinski mladići da ostanu u svojoj zemlji, gde su potrebni
13. 11. 2025. u 17:36
IZASLANIK SAD OTKRIO: Lukašenko daje korisne savete Trampu oko Ukrajine
13. 12. 2025. u 20:11
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)