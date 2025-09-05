Nesreće

PRONAĐENO TELO U FAZI RASPADANJA: Stravičan prizor u stanu na Kanarevom brdu

В.Н.

05. 09. 2025. u 19:40

TELO muškarca pronađeno je danas u fazi raspadanja u jednom stanu u zgradi u ulici Kanarevo brdo 26.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО У ФАЗИ РАСПАДАЊА: Стравичан призор у стану на Канаревом брду

Foto: Shutterstock

Kako navode komšije, čoveka nisu viđali duže vreme, zbog čega je pozvana policija. 

Nakon što su ušli u stan, zatečen je jeziv prizor. 

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, a tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari
Hapšenja i istraga

0 0

POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopštio je MUP.

04. 09. 2025. u 22:53

Politika
Tenis
Fudbal
Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu

Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu