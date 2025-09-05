PRONAĐENO TELO U FAZI RASPADANJA: Stravičan prizor u stanu na Kanarevom brdu
TELO muškarca pronađeno je danas u fazi raspadanja u jednom stanu u zgradi u ulici Kanarevo brdo 26.
Kako navode komšije, čoveka nisu viđali duže vreme, zbog čega je pozvana policija.
Nakon što su ušli u stan, zatečen je jeziv prizor.
Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, a tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.
(Kurir)
