MACUTOV ODGOVOR ĐOKIĆU: Stanje na državnim univerzitetima je normalizovano, ogroman uspeh svih nas!

PREMIJER Đuro Macut odgovorio je rektoru Đokiću vezano za pitanja visokog obrazovanja i konkretno Univerziteta u Beogradu te naveo kako nema potrebe za razgovorom putem medija i društvenih mreža, već na akademski i kolegijalan način, ličnim pozivom na razgovor, pri čemu je objasnio važnost primene SPIRI sistema.

Njegovo obraćanje, prenosimo u celosti:

Poštovani rektore Đokiću,

Kako sam i na početku naših razgovora u aprilu ove godine konstatovao, o pitanjima vezanim za visoko obrazovanje i konkretno Univerzitet u Beogradu svakako ne treba da razgovaramo putem medija i društvenih mreža, već na akademski i kolegijalan način, ličnim pozivom za razgovor. Kao što znate, na sve pozive koje sam vam uputio uvek ste odgovarali, čime smo napravili stalan kanal komunikacije i postigli normalizaciju stanja u visokoškolskom sistemu na svim državnim univerzitetima u Srbiji. Smatram da je ovo ogroman uspeh svih nas.

Želeo bih da vas podsetim da je Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje – SPIRI informacioni sistem koji na jedinstven način podržava sve aktivnosti Ministarstva finansija i Uprave za trezor u vezi sa budžetom Republike Srbije, čime se pojednostavljuje način rada korisnika i omogućava efikasniji način upravljanja sistemom javnih finansija.

(SPIRI) već odložen na Vaš zahtev prošlog decembra na godinu dana. U toku tog perioda postojao je stalan poziv svim visokoškolskim ustanovama u zemlji za obuku i svu pomoć u implementaciji istog. Kako je ovaj sistem u potpunosti zaživeo i vrlo rado prihvaćen na nivou osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ne vidim razlog za neočekivani zahtev za novo i neobjašnjivo odlaganje, jer ne postoje nikakvi realni razlozi za to.

Podvukao bih još jednom da je svim visokoškolskim ustanovama zagarantovan prenos sredstava u sistem u kome svaka ustanova direktno kontroliše sva svoja sredstva, sa mogućnošću dodatnog otvaranja računa u okviru sistema. Štaviše, danas su Ministarstvo finasija i Ministarstvo prosvete održali višesatni online sastanak i obuku sa ciljem da se ponovo svima pruži mogućnost da prođu i uvežbaju rad u sistemu.

Navedenoj obuci prisustvovalo je 177 predstavnika iz 107 visokoškolskih ustanova, što predstavlja izvanredan odziv službi finansija samih ustanova i čin odgovornosti. Sa Beogradskog univerziteta današnjem sastanku nisu prisustvovali jedino predstavnici sa dva fakulteta i iz Univerzitetske biblioteke.

Sveukupno, na ovaj način Vlada Republike Srbije transparentno pokazuje i akademskoj zajednici i građanima Srbije odgovornost i brigu za trošenje novca opredeljenog za rad visokoškolskih ustanova, koji je ukupno značajno povećan u odnosu na 2024. godinu.

Napomenuo bih da sistem SPIRI samim ustanovama pruža mogućnost da prate sopstvena sredstva ostvarena kroz prihode od projekata i drugih izvora.

Ukoliko i dalje smatrate da su potrebna ponovna i dodatna pojašnjenja, upućujem poziv rektorskom kolegijumu i dekanima fakulteta na sastanak u Vladi Republike Srbije, u terminu koji će moj kabinet usaglasiti sa Vašim, kako bismo, u kolegijalnoj atmosferi i radnom okruženju, razrešili preostale nedoumice.

Uveren sam da direktan razgovor, kada je neophodno, uvek doprinosi jasnijem razumevanju stavova, kao i pronalaženju rešenja u interesu i Univerziteta i države.