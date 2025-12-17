Politika

PREDSEDNIK SRBIJE SUTRA SA DŽEFRIJEM SAKSOM: Sastanak Vučića i profesora Univerziteta Kolumbija u 9 časova

17. 12. 2025. u 20:57

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Sastanak je najavljen za 9.00 časova, u Palati Srbija.

