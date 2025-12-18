Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD MALOG POŽAREVCA: Udaren pešak koji je pretrčavao auto-put

V.N.

18. 12. 2025. u 21:31

NA auto-putu kod Malog Požarevca večeras je došlo do saobraćajne nesreće.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД МАЛОГ ПОЖАРЕВЦА: Ударен пешак који је претрчавао ауто-пут

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Prema nezvaničnim informacijama, udaren je pešak koji je pretrčavao auto-put.

Do nesreće je došlo u smeru ka Beogradu.

Velike policijske snage, kao i Hitna pomoć su na licu mesta.

(Kurir)

