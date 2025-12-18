TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD MALOG POŽAREVCA: Udaren pešak koji je pretrčavao auto-put
NA auto-putu kod Malog Požarevca večeras je došlo do saobraćajne nesreće.
Prema nezvaničnim informacijama, udaren je pešak koji je pretrčavao auto-put.
Do nesreće je došlo u smeru ka Beogradu.
Velike policijske snage, kao i Hitna pomoć su na licu mesta.
(Kurir)
