MISLIMO SAMO NA ŠPANIJU: Novi selektor rukometaša Raul Gonzales priznaje da bi svi bili srećni da izbore drugi krug na EP u Danskoj

RAUL Gonzales za sajt Evropske rukometne federacije ne krije da bi za "orlove" bio veliki uspeh da se plasiraju u drugi krug EP od 15. januara do 1. februara. Legendarni Španac, koji je kao igrač sa svojom zemljom dva puta, 1996. i 1998. godine bio vicešampion Evrope, letos je preuzeo kormilo Srbije sa nadom da će već u Danskoj napraviti iskorak. I priznaje da je za veliki izazov raditi sa veoma talentovanim igračima...

FOTO: Profimedia

- Mentalitet se u Srbiji mnogo promenio, jer su prethodnih decenija selektori bili domaći treneri. Zato nije ništa posebno što Španac trenira njihovu reprezentaciju. Svojevremeno sam trenirao skopski Vardar, selekciju Severne Makedonije, znam jezik i poznajem mentalitet ljudi, što mi i te kako olakšava rad u Srbiji - ističe za "eurohandball.com" Gonzales.

Gonzales nije prvi Španac na kormilu Srbije. "Orlove" je tri godine vodio i Toni Đerona.

- Često smo razgovarali, ali ne i o Srbiji. Počeo sam kao novi trener, sa novim timom, novim predsednikom, tako da stičem sopstvene utiske i iskustva - podvlači Gonzales.

Trofejni trener, koji je poslednjih sedam godina vodio Pari Sen Žermen, svestan je da je velika razlika između rada sa klubom i reprezentacijom.

- Kao selektoru vreme vam je ograničeni, fokusirane ste samo na jedan turnir, u januaru, i nikad ne znati koji su igrači spremni. Mi imamo mnogo igrača iz inostranstva, ali i mnogo talentovanih iz srpskih klubova, tako da ćemo da vidimo - umeren je Gonzales.

Raul će reprezentaciju okupiti 25.decembra. "Orlovi" su u grupi A (Herning) sa Španijom, Nemačkom i Austrijom. Dve najbolje idu u drugi krug. Podsetimo, Srbija je pre dve godine bila 19...

- Iskreno, fokusiramo se samo na prvi duel sa Španijom. Za taj meč se pripremamo, pa ćemo videti šta dalje. Ono što znam je da su momci veoma motivisani. Normalno, ne možemo da promenimo žreb, takav je kakav je, ali bili bismo veoma srećni da se plasiramo u drugi krug. Ipak, ne razmišljam toliko unapred sada - podvlači Gonzales.

To što će predvoditi Srbiju protiv svoje Španije sjajnog stratega nimalo ne uzbuđuje.

- Kada ste dugo u rukometu, uvek se suočavate da igračima i trenerima koje dobro poznajete, jer ste igrali sa njima. Te stvari su normalne - smtra Gonzales.

Brine o svim selekcijama

ČUVENI stručnjak se ovog leta preselio u Beograd i tesno sarađuje sa svim našim trenerima, kako oni koji vode mlađe selekcije, tako i sa onima koji rade u klubovima.

- Sada je fokus na selekcijom U18, jer je Srbija domaćin EP iduće godine. U kontaktu sam sa trenerima klubova Srpske lige, koja će se poboljšavati narednih godina. Siguran sam da ima mnogo talenata, koji će oblikovati budućnost srpskog rukometa. Moramo ih "izbrusiti" i od njih stvoriti velike igrače - kaže Gonzales.