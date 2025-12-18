DŽAJIĆ: Zvezda je svetionik u vremenu za sve one koji veruju u dve magične reči

Kada govorim o Crvenoj zvezdi, ne govorim samo o klubu, govorim o onome što je nadživelo i nadživeće mnoge generacije. O ideji koja je sazrevala u talenat, pobede, titule, nade i emociju koju nose mnogi ljudi, rekao je legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić na promociji prve monografije kluba.

Foto: Novosti

- Kao neko ko je u Zvezdinom dresu odrastao, pobeđivao, gubio, rastao i trajao, znam da je istorija našeg kluba mnogo više od rezultata. To su ljudi koji su je stvarali i navijači koji su je nosili. Crvena zvezda je od svog osnivanja 1945. godine bila svetionik u vremenu. U njoj su se ogledali mir, ambicije i ponos grada. Na Marakani se nisu igrale samo utakmice, tamo se vrednovala hrabrost i učilo da su pobede važne, ali da je još važnije poneti dres pošteno, sa strašću, dostojanstvom i odgovornošću prema svima koji veruju u dve magične reči – Crvena zvezda, istakao je Džajić.

- Kao igrač imao sam privilegiju da vidim kako se Zvezda rađa na terenu, kako jedno odlično dodavanje ostaje potez koji ostaje zauvek. Kako je svaka tribina zamah vetra kada krenemo ka golu. Godinama kasnije, kao sportski radnik, video sam i drugu stranu, onu tišu, često nevidljivu, ali jednako važnu. Radnike u kancelarijama, trenere u mlađim kategorijama, članove uprave koji su nosili teret odluka, porodice igrača koje su delile brige i snove. Svi oni su deo vrha, naglasio je on.

- Zvezda je doživela trijumfe o kojima se sanja, titulu prvaka Evrope i sveta 1991. godine, ali je naučila da iz poraza postane jača. U tome je njena posebnost. Nije najvažnije samo ono što smo osvojili, već i način na koji smo to učinili. Način na koji smo se vraćali, način na koji smo iz generacije u generaciju učili na greškama i iz tih teških situacija izlazili još jači. Danas, 80 godina nakon osnivanja kluba, najlepše je videti da deca imaju istu onu vatru u očima koju smo mi imali u njihovim godinama. Nose dres, sanjaju golove, prate svoje idole, veruju da će jednog dana stati na teren koji je bio dom toliko velikih šampiona. To je najveća pobeda, da Zvezda ima mogućnost da živi u srcima onih koji dolaze. Neka narednih 80 godina budu jednako snažne, jednako mudre u pobedama i dostojanstvene u porazima. Neka budu ispunjene onim iskrenim osećanjem koje nas je uvek vodilo da Zvezda pripada svima - poručio je Džajić.

