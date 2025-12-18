Nesreće

SAOBRAĆAJNA NESREĆA IZMEĐU KULPINA I RAVNOG SELA: Sumnja se da ima mrtvih

V.N.

18. 12. 2025. u 19:47

NA putu između Kulpina i Ravnog Sela, posle 18 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće.

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА ИЗМЕЂУ КУЛПИНА И РАВНОГ СЕЛА: Сумња се да има мртвих

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Prema prvim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala

Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Vozilo je prevrnuto u njivi. Uviđaj je u toku.

(Telegraf)

