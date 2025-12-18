SAOBRAĆAJNA NESREĆA IZMEĐU KULPINA I RAVNOG SELA: Sumnja se da ima mrtvih
NA putu između Kulpina i Ravnog Sela, posle 18 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće.
Prema prvim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala
Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Vozilo je prevrnuto u njivi. Uviđaj je u toku.
(Telegraf)
Preporučujemo
POŽAR U RESTORANU BRZE HRANE NA VRAČARU: Razbio staklo, pa zapalio lokal
19. 12. 2025. u 12:59
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)