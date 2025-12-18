STO HILJADA POKLONA ZA DECU UOČI KATOLIČKOG BOŽIĆA: Kako funkcioniše takozvana „suspendovana igračka“

ZOVE se „đokatolo sospezo“, inicijativa nastala gotovo slučajno 2021. godine na jednom trgu u Milanu, a sada obuhvata stotine mesta za sakupljanje igračaka, uključujući kao donatore privatna lica, velike trgovinske lance kao i male prodavnice igračaka, kancelarijskog materijala, knjižare, butike posvećene deci.

“Suspendovana igračka“, termin poznat u Napulju kao „suspendovana kafa“, dobrotvorna inicijativa za sakupljanje i besplatno deljenje igračaka, a mreža se brzo raširila, danas je to štafeta solidarnosti.

-Nismo slutili da će tako da raste i postala je nacionalna inicijativa, kaže Mauricio Kutrino direktor Asocijacije igračaka, sada imamo 500 gradova.

Šta znači ova inicijativa, to je kao ona u Napulju „kafe sospezo“, a znači ako neko nema da plati kafu u baru a želi da je popije može da uđe i pita imate li kafu sospezo, znači neko je pre toga popio kafu i ostavio novac za još jednu, nepoznatoj osobi koja će ući u želji da popije jednu kafu.

Tako je i sa igračkama, „đokatolo sospezo“, neko ne može da kupi detetu ni igračku za Božić, ai je doneo ili dostavio neko drugi besplatno, ostavio na određeno mesto za sakupljanje i neko će dete biti srećno jer će je dobiti, roditelji nisu imali novca da ga obraduju igračkom. Lokalne organizacije tako sakupljanjem uzvraćaju sreću i osmehe siromašne dece ili one koja se nalaze u nekim smeštajima, hraniteljskim porodicama, omladinsklim centrima, pedijatrijskim bolnicama i siromašnim porodicama.

Igračke su sigurne, proverene odakle su stigle i kojeg kvaliteta, da se ne bi desilo da se dete povredi nekim neželjenim prisutnim predmetom u njoj, a igračke su diferencirane za decu po godištima.