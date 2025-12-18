STO HILJADA POKLONA ZA DECU UOČI KATOLIČKOG BOŽIĆA: Kako funkcioniše takozvana „suspendovana igračka“
ZOVE se „đokatolo sospezo“, inicijativa nastala gotovo slučajno 2021. godine na jednom trgu u Milanu, a sada obuhvata stotine mesta za sakupljanje igračaka, uključujući kao donatore privatna lica, velike trgovinske lance kao i male prodavnice igračaka, kancelarijskog materijala, knjižare, butike posvećene deci.
“Suspendovana igračka“, termin poznat u Napulju kao „suspendovana kafa“, dobrotvorna inicijativa za sakupljanje i besplatno deljenje igračaka, a mreža se brzo raširila, danas je to štafeta solidarnosti.
-Nismo slutili da će tako da raste i postala je nacionalna inicijativa, kaže Mauricio Kutrino direktor Asocijacije igračaka, sada imamo 500 gradova.
Šta znači ova inicijativa, to je kao ona u Napulju „kafe sospezo“, a znači ako neko nema da plati kafu u baru a želi da je popije može da uđe i pita imate li kafu sospezo, znači neko je pre toga popio kafu i ostavio novac za još jednu, nepoznatoj osobi koja će ući u želji da popije jednu kafu.
Tako je i sa igračkama, „đokatolo sospezo“, neko ne može da kupi detetu ni igračku za Božić, ai je doneo ili dostavio neko drugi besplatno, ostavio na određeno mesto za sakupljanje i neko će dete biti srećno jer će je dobiti, roditelji nisu imali novca da ga obraduju igračkom. Lokalne organizacije tako sakupljanjem uzvraćaju sreću i osmehe siromašne dece ili one koja se nalaze u nekim smeštajima, hraniteljskim porodicama, omladinsklim centrima, pedijatrijskim bolnicama i siromašnim porodicama.
Igračke su sigurne, proverene odakle su stigle i kojeg kvaliteta, da se ne bi desilo da se dete povredi nekim neželjenim prisutnim predmetom u njoj, a igračke su diferencirane za decu po godištima.
Preporučujemo
SALVINI PORUČIO: Konfiskacija ruske imovine je kockanje; nismo u ratu sa Moskvom
13. 12. 2025. u 21:11
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)