"NJIH 16 POLOŽILO ŽIVOTE NA OLTAR OTADŽBINE" Vučić na obeležavanju Dana SAJ-a: Zahvalan što ste uvek tu za najteže zadatke (VIDEO)

U BAZI Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) kod Batajnice obeležen je Dan SAJ-a, kome je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

FOTO: TANJUG/ VLADIMR ŠPORČIĆ

- Hvalam vam na ukazanom priznanju, koje nisam dovoljno zaslužio. Postaraću se da ga stvarno zaslužim u periodu koji dolazi. Ja verujem da najmanje jedan sukob u prethodnih tri godine završen je pobedom jedne strane zahvaljujući nadmoći specijalnih snaga vojnih i policijskih te zemlje u odnosu na specijalne snage te druge zemlje. Reč je o jednom sukobu na Kavkazu. Specijalne jedinice su blago svake zemlje, ogroman resurs te zemlje. Ljudi koji su živeli za SAJ, na žalost njih 16 je položilo živote na oltar otadžbine. Želim da kažem ogromno hvala njihovim porodicama i želim da kažem da ćemo onoliko koliko možemo uvek da budemo uz njih. To su naši junaci. Oni su naše svetlo sa pogledom u budućnost. To su naši junaci i oni su naše svetlo sa pogledom u budućnost. Dalji razvoj specijalnih jedinica znači opstanak našeg naroda i opstanak naše zemlje i ovo govorim dobro razumejući, čini mi se, šta se u svetu zbiva. I očekujte da će svuda oko nas biti sve teže šta god vam govorili i kako god govorili. Nadam se da ćemo mi uspeti da izbegnemo kovitlac ratnog sukoba koji se nadvija nad celom Evropom - kazao je Vučić.

On je rekao da nikada ovako nešto nije video i da je sve drugačije u odnosu na sve ono čemu je svedočio još od kraja devedesetih godina prošlog veka.

- Kao da ludilu nema kraja i kao da niko ne razume gde sve ovo vodi ili svi dobro razumeju a to nekako žele. Mi želimo da sačuvamo mir za svoju zemlju, za svoj narod, stabilnost, a to ne možemo bez snage i to ne možemo bez snage naših specijalnih antiterorističkih jedinica - istakao je predsednik.

- Ja sam zahvalan što ste uvek tu za najteže zadatke, da štitite državu Srbiju. Jedinica mora da se uvećava, podmlađuje, ali i da sačuva iskustvo onih pripadnika koji znaju. Molim vas da idete u korak sa savremenim tehnologijama. Vi, momci i devojke, jeste ono najbolje što Srbija ima. Molim vas samo da razumete situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Važno je da uvek imamo dovoljno odvraćajuće snage za potencijalnog agresora. Biće vam potrebno mnogo hrabrosti, mnogo teškog i napornog rada. Iskreno verujem u vas - rekao je Vučić.

Predsednik je poželeo uspeh SAJ-u.

- Mnogo sreće, zdravlja i uspeha. Živeo SAJ, živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.

Predsedniku Vučiću je pre njegovog obraćanja uručio priznanje komandant SAJ-a pukovnik Igor Žmirić.