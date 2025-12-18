PLAKETE LEGENDAMA: Odbojkaški savez Srbije proslavio 80.rođendan i nagradio najzaslužnije za razvoj trofejnog sporta

ODBOJKAŠKI savez Beograda proslavio je 80 godina od osnivanja i na svečanosti su podeljene plakete legendama trofejnog sporta. Goste su pozdravili Mladen Maran, predsednik OSB, Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije i Aleksandar Boričić, počasni predsednik OSS i nekadašnji predsednik CEV.

FOTO ODBOJKAŠKI SAVEZ SRBIJE

Plakete za posebne zasluge u razvoju odbojke u Beogradu dobili su: Zoran Gajić, Aleksandar Boričić, Ivan Knežević, Slobodan Milošević "Ševa", Nenad Golijanin, Željko Tanasković, Slobodan Milošević "Sloba", Ana Avramović, Zorica Bjelić i dr Bogdan Sretenović.

Nagrade za dugogodišnji rad i izuzetan doprinos razvoju odbojke dobili su: Dragutin Ćuk, prof. dr Vladimir Ćuk, Dragan Grbić, dr Predrag Nemec, dr Goran Nešić, Zoran Nikolić, Vesna Zirić, Novica Sarić, Jelena Trikić, Biljana Mihailović, Živka Komlenac, Cvijeta Karan, Zorica Lazić, Slavko Balandžić, Branislav Moro, Ratko Pavličević, Ljubomir Galogaža, Slobodan Trpković i Slobodan Radivojević.

Nagrađeni su nekadašnji reprezentativci i osvajači medalja na najvećim odbojkaškim takmičenjima: Jelena Nikolić, Anja Pešić (ex Spasojević), Maja Simanić, Aleksandra Vasić (ex Ranković), Nikola Rosić, Bojan Janić, Marko Samardžić, Neven Majstorović i Zdravko Kuljić, kao i organizacije za podršku i izuzetnu saradnju: OSS, Sekretarijat za sport i omladinu Beograda, SS Beograda, Udruženje beogradskih odbojkaških sudija, OS Vojvodine, OS Nišavskog okruga i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Pokloni iz Uzbekistana

BRANISLAV Moro, istaknuti odbojkaški trener i FIVB instruktor, koji radi u Uzbekistanu, doneo je plakete - poklone tamošnje odbojkaške Federacije.

Moro je predao plaketu Mladenu Maranu, predsedniku OSB, i Zoranu Gajiću, ministru sporta Srbije, sa porukom za razvijanje bilateralnih odnosa OS Srbije i OF Uzbekistana.