RAČUNAMO NA NAŠE LJUDE I NAŠU DECU: Selektor Srbije Veljko Paunović poslao snažnu poruku iz Niša

Po stupanju na dužnost selektora reprezentacije Srbije, Veljko Paunović odmah je započeo sprovođenje svog plana rada i pripreme za prvu akciju i prvo okupljanje nacionalnog tima koje je zakazano za mart. Ipak, uprkos obavezama i intenzivnom ritmu, novi selektor pokazuje spremnost da izađe u susret svima koji žele da svojim prisustvom uveliča sportske manifestacije i događaje od šireg značaja za srpski sport.

FOTO: FSS

Nakon posete Banjaluci, gde je obavljao ulogu predsednika žirija na tradicionalnom izboru sportiste godine Republike Srpske, Paunović je u sredu boravio u Nišu, gde je prisustvovao godišnjoj svečanosti Sekcije sportskih novinara Niša, manifestaciji na kojoj su dodeljena priznanja najboljima u sportu za 2025. godinu.

U društvu velikog broja niških sportskih legendi, selektor reprezentacije Srbije primio je plaketu Sekcije sportskih novinara, koju mu je uručio predsednik Mladen Heleta. Paunović je sa velikim zadovoljstvom odgovorio pozivu organizatora i tom prilikom posebno pozdravio Zorana Tutu Živkovića, dvostrukog olimpijskog šampiona i zvanično jednog od deset najboljih rukometnih trenera svih vremena, kao i Pericu Krstića, dugogodišnjeg selektora ženske fudbalske reprezentacije Srbije.

Obraćajući se prisutnima, selektor Paunović je istakao značaj Niša i ovakvih manifestacija za srpski sport:

- Poštovani domaćini, uvaženi sportisti, dame i gospodo, dragi prijatelji sporta,

velika mi je čast i zadovoljstvo što sam u Nišu, gradu snažne sportske tradicije, gradu emocije, strasti i ponosa. Gradu koji je mnogo puta dokazao da zna da bude pravi domaćin fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Manifestacija "Izbor sportiste godine Niša", koja traje gotovo pola veka, predstavlja svedočanstvo o kontinuitetu, o vrednostima koje se prenose sa generacije na generaciju i o ljudima koji su svojim radom, talentom i karakterom zadužili sport, ali i ovaj grad. Kao selektor reprezentacije Srbije, ali i kao neko ko je ceo život u fudbalu, duboko verujem da velike ekipe i velike pobede uvek počivaju na jakim sredinama. Niš je upravo takva sredina. Rasadnik talenata, grad boraca i lidera, grad koji je srpskom sportu dao mnogo više nego što se ponekad dovoljno glasno kaže. Zato je važno da večeras, u gradu iz kojeg su potekli mnogi veliki fudbaleri, mnogi šampioni i nosioci olimpijskih medalja u mnogim drugim sportovima, pošaljemo poruku da Srbija računa na svoje gradove, na svoje ljude i na svoju decu. Zahvaljujem se Udruženju sportskih novinara Niša na pozivu, na istrajnosti i na tome što 47 godina čuvaju ugled sporta i sportskih vrednosti. Čestitam svim dobitnicima priznanja, jer svako od vas večeras predstavlja primer da se rad, posvećenost i vera u sebe uvek prepoznaju. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim jednog od najboljih rukometnih stručnjaka na svetu i istinsku legendu niškog i srpskog sporta, Zorana Tutu Živkovića, kao i čoveka koji je ceo svoj život posvetio fudbalu i našoj ženskoj reprezentaciji, Pericu Krstića. U ime Fudbalskog saveza Srbije i u svoje lično ime, želim vam uspešnu i lepu svečanost, a Nišu još mnogo sportskih šampiona i nezaboravnih trenutaka. Hvala vam i živela Srbija - rekao je Paunović i dobio gromoglasan aplauz prisutnih zvanica.

Prisustvo selektora našeg A tima na ovakvim događajima potvrđuje jasnu poruku da reprezentacija Srbije i Fudbalski savez Srbije ostaju snažno povezani sa sportskim sredinama širom zemlje, uz puno poštovanje prema ljudima, tradiciji i vrednostima koje su temelj budućih uspeha.