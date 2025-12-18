POGLEDAJTE REAKCIJU BRAJANA VOLŠA NAKON ŠTO JE ČUO PRESUDU: Ovako je reagovao na doživotnu robiju (VIDEO)

BRAJAN Volš osuđen je danas na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge Ane Volš.

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u ponedeljak, gotovo tri godine nakon što je Ana nestala na Novu godinu.

Tokom izricanja presude, Volš, obučen u košulju i crni džemper stajao je mirno i nije pokazivao nikakve emocije.

U sudnici je bila i njegova majka, koja je, kada su policajci izvodili Brajana posle izricanja presude, staja sa skrštenim rukama.

Porotnici u Dedamu, u saveznoj državi Masačusets, odbacili su Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, direktorka u sektoru nekretnina, iznenada preminula u njihovom domu pre nego što je on započeo internet pretragu.

Nestanak i smrt 39-godišnje majke troje dece privukli su pažnju širom sveta kako su se pojavljivali novi detalji.

Sudija Dajan Frenijer izrekla je danas presudu Brajanu Volšu, čime je slučaj konačno okončan maksimalnom kaznom.

"Ta kazna je izuzetno primerena, s obzirom na vaša ubilačka dela i životnu traumu koju ste naneli sopstvenoj deci", rekla je Frenijer obraćajući se ubici.

"Ozbiljnost vaših dela ne može se dovoljno naglasiti. Vaša dela raskomadavanja tela vaše supruge i odlaganja njenih posmrtnih ostataka u više kontejnera za smeće u različitim delovima oblasti mogu se opisati jedino kao varvarska i neshvatljiva. Niste imali nikakvog obzira prema doživotnoj psihičkoj šteti koju su vaša krivična dela nanela vašim tada dvogodišnjim, četvorogodišnjim i šestogodišnjim sinovima", navela je sudija Frenijer.

Frenijer je izrekla obaveznu kaznu za ubistvo prvog stepena, doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, kao i uzastopne kazne za još dve presude za koje se Volš izjasnio krivim pre početka suđenja.

Volšu je izrečena kazna od 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije i tri godine zatvora zbog nepropisnog prenosa tela.

