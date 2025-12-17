Politika

"PARE ZAVRŠILE U ALBANIJI" Jovanov rekao istinu o Generalštabu u Skupštini

K. Despotović

17. 12. 2025. u 19:02

MILENKO Jovanov narodni poslanik SNS danas je rekao veliku istinu u Skupštini Srbije. Njegove reči u prenosu su gledali mnogi, a ovo je surova realnost i istina o Generalštabu.

Foto: Printskrin

- Kada kažu "pokloniće Generalštab". Dakle, neko je trebalo da plati ovoj zemlji. Još kažu, Amerikanci su platili da se skine zaštita sa Generalštaba, a onda su odustali od projekta. Pa koji ste vi idioti. Zar stvarno mislite da su svi kao vi? Pa ovo nema nigde -  rekao je vidno uzrujan pa nastavio: 

- 750 miliona evra je neko trebalo da plati zemlji Srbiji da gradi nešto, da uloži to kod nas. Da rade naše firme, da rade naši radnici, da ta investicija izađe na milijardu i po, a njihovim delovanjem, sve te pare završile u Albaniji. 

Pazite sad ovo, kažu njihove firme će da rade. Da, doći će iz Amerikanci iz Nju Džerzija da rade na građevini u Srbiji. Pa jel vi vidite sa kakvim ljudima mi imamo posla? Pa neće Kušner sa ovakvima da se bakće, to vam je cela priča. Kaže hteli da poklone, a Srbija bi imala 22,5 odsto udela u tome, da svake godine prihoduje budžet Srbije od toga. Da se od toga isplaćuju uvećane plate i penzije, a oni su to lepo srušili... 

Oni su tu investiciju oterali u Albaniju i sad se raduju jer je Srbija izgubila investiciju od milijardu i po evra. To je direktna posledica njihovog delovanja, dragi građani na vaš život, to su oni priredili, to je novogodišnja čestitka, milijardu i po manje u budžet.

