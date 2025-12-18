ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita

EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.

Foto: Tanjug/AP

Belgijski premijer Bart de Vever želi da obezbedi veće finansijske garancije od drugih država članica EU u zamenu za svoju podršku ovom planu.

Pošto su lideri Evropske unije pitanje Ukrajine gurnuli niže na dnevnom redu, ključna dešavanja sada se odvijaju na marginama samita.

Dvojica diplomata navela su da De Vever često izlazi iz sale u kojoj su okupljeni lideri kako bi održao bilateralne razgovore sa kolegama.

Izvršna vlast EU u poslednjem trenutku pokušava da ubedi belgijskog premijera da su obećane zaštitne mere dovoljne da ublaže njegove zabrinutosti, izjavila su za Politiko dvojica zvaničnika Evropske unije.

De Vever traži snažnije finansijske garancije za Belgiju

Belgijski premijer vodi bilateralne sastanke sa evropskim liderima na samitu u Briselu, pokušavajući da poveća finansijske garancije zemalja članica Evropske unije kako bi zauzvrat njegova zemlja omogućila upotrebu zamrznute ruske imovine, čiji se najveći deo nalazi u Belgiji.

Pozivajući se na dvojicu neimenovanih diplomata, Politko je preneo, da De Vever konstantno prelazi iz sobe u sobu u kojima se nalaze različiti evropski lideri kako bi sa njima razgovarao.

Kako se navodi, Evropska komisija pokušava da uveri De Vevera da su obećane finansijske garancije dovoljne da se ublaži zabrinutost belgijske vlade.

Pored toga, Rojters je preneo, pozivajući se na drugi izvor koji učestvuje na samitu, da nemački kancelar Fridrih Merc namerava da ispuni belgijske zahteve i omogući da se, pored onih koje se čuvaju u Belgiji, ruska zamrznuta sredstva u Nemačkoj upotrebe za finansiranje Ukrajine.

Lideri Evropske unije danas raspravljaju o konkretnim načinima finansiranja Ukrajine za period 2026-2027. godine.

Evropska komisija predložila je da se zamrznuta sredstva ruske centralne banke u vrednosti od oko 210 milijardi evra, a koja se uglavnom nalaze u belgijskoj klirinškoj kući Euroclear, iskoriste za obezbeđivanje velikog kredita Kijevu, međutim, Belgija je veoma zabrinuta zbog pravnih i finansijskih rizika.