"USKORO OTVARAMO AMBASADU U TBILISIJU" Vučić sa Kavelašvilijem: Prvi put u istoriji imamo priliku da ugostimo predsednika Gruzije (VIDEO)

PREDSEDNIK Gruzije Mihail Kavelašvili boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od 17. do 19. decembra 2025. godine. Njega je u ugostio predsednik Aleksandar Vučić, a nakon sastanka dvojica zvaničnika su se obratili medijima.

Obraćanje Vučića

- Osećam izuzetnu sreću što prvi put u istoriji Gruzije imamo priliku da ugostimo predsednika Gruzije, 30 godina je od uspostavljanja naših diplomatskih odnosa, ovo je prva poseta gruzijskog predsednika Republici Srbiji i neizmerno sam srećan i počastvovan vašom posetom. Srbija i Gruzija imaju veoma bliske odnose. Bliskost dva naroda je tolika da sam rekao predsedniku Gruzije da ne može u Beogradu i Srbiji da pronađe bilo koga ko može nešto ružno da kaže o Gruziji i da ovde svi vole Gruziju i da će to moći da oseti na svakom mestu - rekao je Vučić

On je kazao da smo tek u poslednje vreme krenuli da konkretizujemo sve što osećamo jedni prema drugima.

- Uspostavili smo avionsku liniju, uskoro otvarama ambasadu u Tbilisiju. Danas smo razgovarali o svim važnim temama, o situaciji političkoj u svetu, dakle geopolitičkoj situaciji, razgovarali o situaciji u regionu Kavkaza, o situaciji u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Odlično smo se razumeli i ono što je veoma važno, to je da smo se saglasili da je poštovanje povelja Ujedinjenih nacija i rezolucija Ujedinjenih nacija od suštinskog značaja za odnose između dve države - navodi Vučić.

On je zahvalio Gruziji što poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije i istakao da i Srbija poštuje teritorijalni integritet Gruzije.

- I te se stvari ni sa jedne strane neće menjati u budućnosti. Mi kao predstavnici relativno malih zemalja ili srednje veličine zemalja, kako god hoćete, znamo da jedini spas možemo da tražimo u međunarodnom javnom pravu, u zaštiti međunarodnog javnog poretka i da je to ono čega ćemo tvrdoglavo da se pridržavamo i u budućnosti - poručio je Vučić.

Naveo je da će 22. decembra biti održan mešoviti komitet dve zemlje.

- Gruzija je jedna prelepa zemlja koja izlazi na Crno more, jedno važno mesto u svetu, znaju šta su odnosi sa velikim silama. Sporazum o slobodnoj trgovini bismo mogli da zaključimo do kraja sledeće godine. Mislim da je to dobra prilika za naše privrednike - kaže predsednik.

Vučić je naveo da je sa gruzijskim kolegom razgovarao i o saradnji u oblasti privrede, poljoprivrede, industrije, AI i IKT sektora, kao i da veruje da i po tim pitanjima može da se napravi veliki napredak.

- Dobro došli i hvala na ovoj istorijskoj poseti - kazao je predsednik Vučić.

Obraćanje Kavelašvilija

Predsednik Gruzije se zahvalio na dobrodošlici i istakao da se nada da će odnosi dve zemlje biti još bolji.

- Mi koji smo na vlasti moramo dosta da se potrudimo kako bismo imali dobre odnose između naših zemalja, kao i da odnosi između poslovnih zajednica budu bliži, jer imamo dosta toga zajedničkog. Mi ćemo raditi na mnogim pitanjima. Razgovarali smo o oblasti prosvete, obrazovanja... Svi znaju da su odnosi između EU i Gruzije neko vreme malo drugačiji. Mi smo miroljubiva zemlja. Mi smo uvek spremni da sarađujemo, dijalog je jedno od najvažnijih pitanja, mi uvek stremimo tome. Kada je reč o Srbiji i Gruziji, naše hrišćanske vrednosti su od značaja. Mi dosta poštujemo našu veru. Pomenuli ste nove inicijative za koje sam siguran da će otvoriti dodatne mogućnosti. Svi znaju da je Gruzija veoma važna kada je reč o poljoprivredi. Siguran sam da će naši odnosi omogućiti povećanje saradnje i u ovom pravcu. Od početka rata, mi smo odolevali, štitili smo naše nacionalne interese i mi zauzimamo veoma principijelnu poziciju. Svesni ste da je situacija u našem regionu bila napeta. Siguran sam da će posle ovog naše razgovora, različiti ministri raditi na daljem unapređenju saradnje. Poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije je od najvećeg značaja - rekao je predsednik Gruzije, koji je dodao da su Srbi voljeni u Gruziji.

Predsednik Vučić izjavio je da je Gruzija veoma uspešna zemlja, koja će ove godine imati stopu rasta od sedam odsto i poručio da će Srbija pokušati da ostvari naredne godine rast BDP-a od bar četiri odsto.

- Hoću da čestitam javno predsedniku i premijeru. Njihova zemlja ima neverovatnu stopu rasta. Vi možete da vidite slike kako se neke demonstracije negde održavaju, otprilike kao kod nas, a reč je o fantastično uspešnoj zemlji. Kako ponekad te pojavne slike mogu da prevare. Pokažite mi zemlju u Evropi koja ima takvu stopu rasta. Mi ćemo da se ugledamo na vas - kazao je predsednik Vučić.

Sastanak delegacija

U Palati Srbija održan je sastanak članova delegacija Srbije i Gruzije koji su predvodili predsednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Mihail Kavelašvili.

Dvojica predsednika su prethodno imali tet-a-tet sastanak.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsednika Gruzije ispred "Palate Srbija".

