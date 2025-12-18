SVEČANO U BEOGRADU: Crvena zvezda predstavila prvu monografiju
Fudbalski klub Crvena zvezda je u Beogradu svečano promovisao prvu monografiju u godini obeležavanja jubilarnih osam decenija postojanja kluba.
Na taj način, klub je na dostojanstven i simboličan način predstavio izdanje koje sveobuhvatno i autentično svedoči o bogatoj istoriji najtrofejnijeg srpskog kluba.
- Monografija Crvene zvezde je izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg su zabeleženi najvažniji trenuci iz prošlosti, velika sportska dostignuća, ali i svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Zvezdina prva monografija prikazuje razvoj našeg kluba od osnivanja do danas, uz brojne istorijske podatke i autentične priče koje su obeležile Zvezdin put - saopšteno je na sajtu FK Crvena zvezda.
Posebnu vrednost daju i brojne, do sada malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu omogućiti da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i ponosa, ali i da još jednom oseti snažnu emociju koja povezuje sve generacije navijača Crvene zvezde.
- Istovremeno, ovo izdanje nije samo hronika prošlih vremena, već i snažan izvor inspiracije za sve buduće generacije zvezdaša, koje će nastaviti da pišu nove stranice istorije našeg kluba zlatnim slovima navodi se.
Monografija je posebno značajna i po tome što su imena svih zvezdaša koji su učestvovali u pretprodaji, kao prenumeranti, trajno upisana na poslednjim stranicama ovog jedinstvenog izdanja.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Ubijen fudbaler Barselone i njegova žena, a majka ranjena
18. 12. 2025. u 08:40
PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji
18. 12. 2025. u 13:50
TUGA U NEMAČKOJ! Preminuo legendarni defanzivac Bajerna rođen u Vojvodini
19. 12. 2025. u 14:32
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)