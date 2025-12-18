SVEČANO U BEOGRADU: Crvena zvezda predstavila prvu monografiju

Fudbalski klub Crvena zvezda je u Beogradu svečano promovisao prvu monografiju u godini obeležavanja jubilarnih osam decenija postojanja kluba.

FOTO: Novosti

Na taj način, klub je na dostojanstven i simboličan način predstavio izdanje koje sveobuhvatno i autentično svedoči o bogatoj istoriji najtrofejnijeg srpskog kluba.

‍- Monografija Crvene zvezde je izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg su zabeleženi najvažniji trenuci iz prošlosti, velika sportska dostignuća, ali i svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Zvezdina prva monografija prikazuje razvoj našeg kluba od osnivanja do danas, uz brojne istorijske podatke i autentične priče koje su obeležile Zvezdin put - saopšteno je na sajtu FK Crvena zvezda.

FOTO: FK Crvena zvezda

Posebnu vrednost daju i brojne, do sada malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu omogućiti da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i ponosa, ali i da još jednom oseti snažnu emociju koja povezuje sve generacije navijača Crvene zvezde.

- Istovremeno, ovo izdanje nije samo hronika prošlih vremena, već i snažan izvor inspiracije za sve buduće generacije zvezdaša, koje će nastaviti da pišu nove stranice istorije našeg kluba zlatnim slovima navodi se.

Monografija je posebno značajna i po tome što su imena svih zvezdaša koji su učestvovali u pretprodaji, kao prenumeranti, trajno upisana na poslednjim stranicama ovog jedinstvenog izdanja.

