VUČIĆ PRIREDIO SVEČANU VEČERU U ČAST KAVELAŠVILIJA: Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom priredio je večeru u čast predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

- Čast je i veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da dragom prijatelju, predsedniku Kavelašviliju, budem domaćin na ovoj večeri. Nadam se da će se tokom boravka u Srbiji uveriti u tradicionalno srpsko gostoprimstvo i u posebnu naklonost i poštovanje koje srpski narod oseća prema narodu Gruzije.

Naše zemlje se dobro razumeju, jer nas povezuju zajedničke vrednosti i slični izazovi. Ali večeras je prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku, od dobrih srpskih i gruzijskih vina, do naše zajedničke strasti prema fudbalu (moje ipak više na amaterskom nivou u odnosu na njegovu).

Verujem u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.