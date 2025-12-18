Politika

VUČIĆ PRIREDIO SVEČANU VEČERU U ČAST KAVELAŠVILIJA: Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku

Новости онлине

18. 12. 2025. u 20:37

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom priredio je večeru u čast predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

ВУЧИЋ ПРИРЕДИО СВЕЧАНУ ВЕЧЕРУ У ЧАСТ КАВЕЛАШВИЛИЈА: Прилика да отворимо и теме које превазилазе политику

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Čast je i veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da dragom prijatelju, predsedniku Kavelašviliju, budem domaćin na ovoj večeri. Nadam se da će se tokom boravka u Srbiji uveriti u tradicionalno srpsko gostoprimstvo i u posebnu naklonost i poštovanje koje srpski narod oseća prema narodu Gruzije.

Naše zemlje se dobro razumeju, jer nas povezuju zajedničke vrednosti i slični izazovi. Ali večeras je prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku, od dobrih srpskih i gruzijskih vina, do naše zajedničke strasti prema fudbalu (moje ipak više na amaterskom nivou u odnosu na njegovu).

Verujem u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (13)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu