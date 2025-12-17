PREDSEDNIK GRUZIJE U POSETI SRBIJI: Vučić sutra sa Mihalom Kavelašvilijem

Otkako je počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", brojne sankcije su zadesile ruski sport, i njene sportske radnike, ali i biznismene. Jedan od onih koji su se našli na udaru je i milijarder Roman Abramovič, koji je bio prisiljen da proda fudbalski klub Čelsi. Nadala se Ukrajina da će se silni novac za koji su "londonski plavci" prodati - njoj pokloniti, međutim, stvari baš ne stoje tako.