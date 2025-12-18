Tenis

ŠOK ZA ŠOKOM! Evo zbog čega je puklo između Karlosa Alkaraza i Huan Karlosa Ferera

18. 12. 2025. u 10:35

Tema broj jedan u španskim medijima je zbog čega su se razišli Karlos Alkaraz i njegov dugogodišnji trener Huan Karlos Ferero.

FOTO: Tanjug/AP

Šokantno razilaženje pred novu sezonu sve je iznenadilo, jer saradnja je trajala još od Karlosovog detinjstva. Alkaraz je sa Fererom osvojio 24 titule, od čega čak šest najvećih - grend slemova.

Novinari sa španskog "RNE Deportes" otkrivaju da je do razmimoilaženja došlo tokom pregovora o novom ugovoru, pa je doneta odluka da svako nastavi svojim putem.

Dva dana su trajali pregovori, međutim, dve strane nisu uspele da se dogovore, pa je ozvaničen prekid sedmogodišnje saradnje.

Ferera će zameniti Samjuel Lopez koji je takođe dugo u stručnom štabu Španca, a ova velika promena definitivno nije došla u pravom momentu.

Alkaraz je uzdrman pred Australijan open koji očajnički želi da osvoji jer je to jedini grend slem koji nema u svojoj kolekciji.

Između redova se moglo pročitati da je Huan Karlos Ferero želeo da nastavi saradnju, ali da to nije bilo moguće. Neki mediji preneli su vest da je bio u svađi sa ostatkom stručnog štaba, ali spekulacije je mnogo.

