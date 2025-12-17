Politika

ĐURO MACUT U RADNOJ POSETI VRNJAČKOJ BANJI: Obišao ključne zdravstvene i infrastrukturne projekte i razgovarao sa građanima (FOTO)

В.Н.

17. 12. 2025. u 16:11

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut boravio je danas u radnoj poseti Vrnjačkoj Banji, gde je obišao ključne zdravstvene i infrastrukturne projekte i razgovarao sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave.

ЂУРО МАЦУТ У РАДНОЈ ПОСЕТИ ВРЊАЧКОЈ БАЊИ: Обишао кључне здравствене и инфраструктурне пројекте и разговарао са грађанима (ФОТО)

Foto: Novosti

Premijer prof. dr Macut obišao je Specijalnu bolnicu „Merkur“, u kojoj se u različitim programima i grupama godišnje leči više od 20.000 pacijenata sa dijabetesom i gastrointestinalnim poremećajima, što govori o izuzetnom medicinskom potencijalu te ustanove.

Premijer je razgovarao sa zaposlenima i sa dežurnim lekarima pregledao  nekoliko pacijenata. On je ukazao na značaj daljeg unapređenja zdravstvene zaštite i kontinuiranog ulaganja u uslove rada zdravstvenih radnika i jačanje zdravstvenog turizma u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut obišao je i završne radove na unutrašnjem bazenu hotela „Merkur Palas“, kao i Gimnaziju u tom gradu, koja je primer savremene i eksperimentalne škole sa kompletnom obrazovnom strukturom.  

Tokom šetnje centralnim gradskim parkom, predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut razgovarao je i sa građanima o temama važnim za svakodnevni život i dalji razvoj ove opštine.

Foto: Novosti

Premijer se, takođe, sastao sa predstavnicima lokalne samouprave, sa kojima je razgovarao o stepenu realizacije aktuelnih projekata i planovima za unapređenje infrastrukture i turizma, a poseban akcenat stavljen je na poboljšanje kvaliteta života građana.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut je na sastanku ukazao na značaj snažne saradnje republičkog i lokalnog nivoa vlasti u cilju ravnomernog regionalnog razvoja.

Bilo je i reči i o regionalnom povezivanju Zapadnog Balkana, sa zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina, kako bi se Srbija pozicionirala kao značajna destinacija kontinentalnog i zdravstvenog turizma.

Macut je uveren da će se Vrnjačka Banja i dalje razvijati imajući u vidu brojne projekte koji su u toku i u planu.

Foto: Novosti

On je dodao da posebno ohrabruje podatak da je stopa nezaposlenosti spuštena na nivo republičkog proseka i iznosi devet odsto, što pokazuje jasan pozitivan trend razvoja.

Uz potencijal koji Vrnjačka Banja ima, uveren sam da će se taj trend nastaviti i da će se stvoriti još bolji uslovi za život svih njenih stanovnika, poručio je premijer prof. dr Macut.

U poseti Vrnjačkoj Banji sa predsednikom Vlade bili su ministar kulture Nikola Selaković, ministar turizma i omladine Husein Memić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

BONUS VIDEO - SVE SPREMNO ZA MITING SRPSKE LISTE: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?