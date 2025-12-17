ĐURO MACUT U RADNOJ POSETI VRNJAČKOJ BANJI: Obišao ključne zdravstvene i infrastrukturne projekte i razgovarao sa građanima (FOTO)
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut boravio je danas u radnoj poseti Vrnjačkoj Banji, gde je obišao ključne zdravstvene i infrastrukturne projekte i razgovarao sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave.
Premijer prof. dr Macut obišao je Specijalnu bolnicu „Merkur“, u kojoj se u različitim programima i grupama godišnje leči više od 20.000 pacijenata sa dijabetesom i gastrointestinalnim poremećajima, što govori o izuzetnom medicinskom potencijalu te ustanove.
Premijer je razgovarao sa zaposlenima i sa dežurnim lekarima pregledao nekoliko pacijenata. On je ukazao na značaj daljeg unapređenja zdravstvene zaštite i kontinuiranog ulaganja u uslove rada zdravstvenih radnika i jačanje zdravstvenog turizma u Vrnjačkoj Banji.
Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut obišao je i završne radove na unutrašnjem bazenu hotela „Merkur Palas“, kao i Gimnaziju u tom gradu, koja je primer savremene i eksperimentalne škole sa kompletnom obrazovnom strukturom.
Tokom šetnje centralnim gradskim parkom, predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut razgovarao je i sa građanima o temama važnim za svakodnevni život i dalji razvoj ove opštine.
Premijer se, takođe, sastao sa predstavnicima lokalne samouprave, sa kojima je razgovarao o stepenu realizacije aktuelnih projekata i planovima za unapređenje infrastrukture i turizma, a poseban akcenat stavljen je na poboljšanje kvaliteta života građana.
Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut je na sastanku ukazao na značaj snažne saradnje republičkog i lokalnog nivoa vlasti u cilju ravnomernog regionalnog razvoja.
Bilo je i reči i o regionalnom povezivanju Zapadnog Balkana, sa zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina, kako bi se Srbija pozicionirala kao značajna destinacija kontinentalnog i zdravstvenog turizma.
Macut je uveren da će se Vrnjačka Banja i dalje razvijati imajući u vidu brojne projekte koji su u toku i u planu.
On je dodao da posebno ohrabruje podatak da je stopa nezaposlenosti spuštena na nivo republičkog proseka i iznosi devet odsto, što pokazuje jasan pozitivan trend razvoja.
Uz potencijal koji Vrnjačka Banja ima, uveren sam da će se taj trend nastaviti i da će se stvoriti još bolji uslovi za život svih njenih stanovnika, poručio je premijer prof. dr Macut.
U poseti Vrnjačkoj Banji sa predsednikom Vlade bili su ministar kulture Nikola Selaković, ministar turizma i omladine Husein Memić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.
