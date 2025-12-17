BRNABIĆEVA OGOLILA LICEMERJE BLOKADERA: Nema ovo veze sa Generalštabom, ovo je blokada Srbije i borba protiv Aleksandra Vučića! (VIDEO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je jutros u Jutarnjem programu na televiziji Pink o slučaju Generaštaba i velikoj investiciji u Srbiju koja je propala zbog blokadera.
- Nema ovo veze sa Generalštabom, ovo je blokada Srbije. Da to ima veze sa Generalštabom, oni ne bi primali nagrade od ljudi koji su uništili Generalštab. Ljudi, nije Aleksandar Vučić srušio Generalštab, Generalštab je srušio NATO. A vi onda imate da blokaderi primaju nagrade od istih tih zemalja koje su srušile taj Generalštab, primaju nagradu za to što se bore da sačuvaju Generalštab. Pa jel ste vi svi bre normalni? Vi mislite da srpski narod to ne vidi? Ni vas što dajete nagradu ovima što brane Generalštab, a vi ste ga srušili, ni vas što primate tu nagradu, od ovih koji su srušili Generalštab, zato što branite Generalštab. Da li vi zaista mislite da srpski narod to ne vidi? Ali nagradu što brane ruševinu primaju od ovih koji su srušili. I na sve to i jedni i drugi se u stvari bore protiv Aleksandra Vučića. I direktno se bore protiv Srbije - navela je Brnabićeva.
