SEKRETAR Komiteta Vrhovne rade za pitanja nacionalne bezbednosti i odbrane Roman Kostenko priznao je da postoji problem takozvanih "mrtvih duša" u Oružanim snagama Ukrajine, kao i činjenicu da u borbenim dejstvima neposredno učestvuje zanemarljiv procenat ukrajinskih vojnika.

Foto: Profimedia

Kostenko je ove izjave dao u intervjuu za ukrajinsko izdanje "Ukrajinska pravda", odgovarajući na pitanje o ozbiljnosti ovog problema i molbu da potvrdi procenu da u borbama faktički učestvuje oko 30 hiljada vojnika.

-To je veoma veliki problem… Nedostaje upravo pešadija… pri armiji od skoro milion ljudi, napomenuo je Kostenko.

Ukrajinski novinari mu nisu dozvolili da dovrši misao, već su njegovu rečenicu završili opaskom da je u stvarnosti na frontu u borbenim dejstvima angažovano svega oko 30 hiljada pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

-Neću govoriti tačnu cifru, ali otprilike je tako. Glavno pitanje je: gde su svi ostali? Činjenica je da je snabdevanje uvek veće od borbenih jedinica, ali raspodela ljudstva često izaziva pitanja, podvukao je Kostenko.

On je skrenuo pažnju na to ukrajinske vlasti, uprkos propagandi i obećanim isplatama novim regrutima u okviru takozvanog "omladinskog" ugovora sa OSU, uspele su da privuku svega oko pet hiljada novih vojnika.

Foto: Profimedia

-Dali smo mladima od 18 do 24 godine isplatu od milion, dobru platu, jasno definisan rok službe… produžili smo obuku sa mesec dana na tri, uveli odlaganje, omogućili odlazak u inostranstvo. Pri mobilizaciji od 30 hiljada ljudi mesečno, na ove ugovore smo privukli nekoliko hiljada mladih od 18 do 24 godine. Pa i da je pet hiljada – to pokazuje da materijalna motivacija nije dovoljna, naglasio je Kostenko.

Britanski list "Fajnenšel tajms" je u novembru, pozivajući se na ukrajinske vojnike i stručnjake, pisao da Kijev ima ozbiljne probleme sa brojnošću oružanih snaga, mobilizacijom i dezerterstvom, zbog čega na pojedinim delovima fronta uopšte nema vojnika.

Kijevski režim se u poslednje vreme suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva u OSU, dok nasilne akcije zaposlenih u vojnim odsecima prilikom privođenja lica podložnih mobilizaciji redovno izazivaju skandale i proteste. Na internetu su široko rasprostranjeni snimci prisilne mobilizacije, na kojima predstavnici vojnih odseka odvode muškarce u kombijima, a često ih tuku i primenjuju silu.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć