A POSLE ŠOK ODLUKE KARLOSA ALKARAZA! Oglasio se čovek koga je Španac precrtao preko noći

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz, saopštio je šokantnu odluku.

FOTO: Tanjug/AP

Uprkos tome što je sa 22 godine već osvojio 24 titule i što je u 2025. godini osam puta dizao trofeje i igrao na izuzetno visokom nivou, Alkaraz je odlučio da smeni trenera Huana Karlosa Ferera.

Ovakva odluka je nešto što apsolutno niko nije mogao da predvidi, a oglasio se i sam Ferero na društvenim mrežama:

- Danas je težak dan. Jedan od onih kada je teško pronaći prave reči. Oproštaj nikada nije lak, posebno kada iza njega stoji toliko zajedničkih iskustava. Vredno smo radili, zajedno rasli i delili nezaboravne trenutke. Želim da se zahvalim na vremenu, poverenju, učenju i, pre svega, na ljudima koji su me okruživali tokom ovog putovanja.

Sa sobom nosim smeh, savladane izazove, razgovore, podršku u teškim trenucima i zadovoljstvo što sam bio deo nečeg zaista jedinstvenog - napisao je Ferero i nastavio:

- Danas se završava jedno veoma važno poglavlje mog života. Završavam ga sa nostalgijom, ali i sa ponosom i uzbuđenjem zbog onoga što može doći sledeće. Znam da me je sve što sam proživeo pripremilo da budem bolji. Hvala ti, Karlose, na poverenju, trudu i što si me svojim načinom takmičenja učinio da se osećam tako posebno. Želim ti sve najbolje, kako profesionalno tako i lično. Takođe bih želeo da se zahvalim celom timu što mi je olakšao rad tokom svih ovih godina. Sa vama sam naučio da posao nije samo stvar zadataka ili rezultata, već ljudi koji hodaju uz tebe. Svako od vas je ostavio trag na mene koji nikada neću zaboraviti. Bili smo neverovatan tim uprkos teškoćama i siguran sam da ćete nastaviti da postižete velike uspehe. Voleo bih da sam mogao da nastavim. Uveren sam da lepe uspomene i dobri ljudi uvek pronađu način da se ponovo sretnu. Hvala vam od srca - napisao je Ferero.