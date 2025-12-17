DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

Foto: Printskrin

Ivan Marković iz Centra za društvenu stabilnost ističe kako blokaderi prosto žele da sve stane, i da su protiv svake velike investicije i projekta koji Srbiju vodi napred.

- Ovo nije prvi put da je blokaderska opozicija uništila neki projekat, oni su to radili u više navrata. Podsetio bih građane Srbije, da su blokaderi bili protiv izgradnje auto-puta „Miloš Veliki“ koji je olakšao život ogromnom broju ljudi, zatim su bili protiv izgradnje brze pruge, pa su se ti isti protivili izgradnji velelepnog projekta Beograd na vodi u kojem danas uživa ogroman broj građana. Njihova kampanja se zasniva na tome da sve stane, da se sve zaustavi, da ne radi privreda, da ne rade ugostitelji, trgovci, prevoznici, oni prosto žele da sve stane - rekao je Marković.

FOTO: Printskrin

Naglasio je kako je strašno da jedna država izgubi ovakvu investiciju.

- Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju. Ne mogu da verujem da blokaderska opozicija ne shvata značaj jednog takvog projekta. Verujem da određenom delu zapada ne odgovara izgradnja jednog izuzetno važnog objekta za Republiku Srbiju. Ogroman ekonomski interes za našu zemlju, gde bi radove izvodile srpske firme, radili radnici iz Srbije, gde bi naši trgovci ostvarili ogroman profit, svi oni zajedno bi PDV uplatili državi Srbiji - ističe on.

Podsetio je na važnost izgradnje memorijalnog centra.

- Veoma važna stvar, mogu da kažem i najvažnija u celoj ovoj priči je da bi se u okviru projekta Generalštab izgradio memorijalni centar posvećen žrtvama NATO agresije, a koji bi finansirala Amerika u centru Beograda - naglašava Marković.

Navodi da su blokaderi zajedno sa pojedinim zapadnim zemljama vodili kampanju da unište jedan ovakav projekat.

Zdanje je oštećeno 1999. godine, Foto N. Fifić

- Direktno su radili protiv svoje zemlje, uništen je projekat vredan 750 miliona evra, upropastili su priliku da se učvrste odnosi sa administracijom Donalda Trampa, ogromna šteta za našu zemlju - zaključuje Marković.

Analitičar Ljubomir Đurić smatra da je ovu investiciju pre svega stopirao postupak pokrenut protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

- Kompanija "Affinity partners", zeta Donalda Trampa, Džareda Kušnera, povukla je svoju ponudu sa projekta izgradnje Kule Tramp. Ono što je uticalo na odluku je pokretanje optužnog postupka protiv ministra Selakovića, što je privuklo pažnju kako američkih tako i svetskih medija, čak je bilo reči o tome i u američkom senatu. Da bi se izbegao rizik, pošto je projekat postao i deo pravnog procesa, zbog toga je, najverovatnije, odlučeno da se iz projekta povuče - istakao je Đurić .

Foto: Printskrin

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost naglašava koliko je kancerogeni uticaj blokaderske politike poguban po Srbiju.

- Odluka Džareda Kušnera i kompanije "Afiniti partners" da odustanu od izgradnje hotela na mestu nekadašnjeg Generalštaba, projekta vrednog 750 miliona evra, i pomenuta sredstva preusmere na investiciju u Albaniji, najbolje oslikava pogubni kancerogeni uticaj blokaderske politike, kazala je ona.

Istakla je i kako je su blokaderi ovim činom pokazali kako je destrukcija njihovo glavno obeležje.

Foto: Novosti

- Snažna medijska anti-kampanja koja je vođena u tajkunskim glasilima, potpomognuta i institucionalno iznutra skandaloznim odlukama i podnetim prijavama od strane tužilaštva protiv pojedinih državnih funkcionera, za svoj jedini cilj imala je stvaranje atmosfere da je Srbija politički nestabilna zemlja i slanje poruke stranim investitorima da ovde nisu došli. Blokaderi su na taj način jasno predočili građanima Republike Srbije da je destrukcija glavno obeležje njihove politike i da su, u svom obračunu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, spremni da idu protiv nacionalnih interesa - naglašava Vukovićeva.

- Blokaderski antagonizam prema kapitalnim projektima, poput EKSPA, Generalštaba, ali i izgradnji putne i železničke infrastrukture, pokazuje da kada bi sutra oni bili u prilici da vode našu zemlju - Srbija bi doživela ozbiljan privredni, ekonomski i politički sunovrat - dodaje Vukovićeva

Kaže da su upravo zato građani otvoreno stali protiv onih koji žele da "u Srbiji sve stane", a sve kako bi oni na tome politički mogli da profitiraju, što dokazuju i njihovi porazi na nedavno održanim izborima.

- Naš narod svoju podršku daje isključivo politici koja radi i gradi, koja daje rezultate i ostvaruje rekorde u privlačenju direktnih stranih investicija, politici gde su Srbija i srpski interesi na prvom mestu, a čija je personifikacija Aleksandar Vučić - zaključuje Vuković.

BONUS VIDEO