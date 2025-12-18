VELIKO UPOZORENJE IZ VRHA RUSIJE: Zapad nije odustao od organizacije "majdana" u Srbiji
ZAPAD nije odustao od planova za organizovanje „majdana“ u Srbiji i trenutno vrši pritisak na političko rukovodstvo zemlje, izjavio je direktor Spoljnoobaveštajne službe (SVR) Ruske Federacije Sergej Nariškin.
- Zapad nije odustao od svojih planova. Sada je akcenat pomeren na vršenje pritiska na političko rukovodstvo Srbije. Zapad veoma intenzivno i energično nudi srpskom političkom rukovodstvu da napravi takozvani civilizacijski izbor. Pod tim se podrazumeva prekid prijateljskih, a još bolje, svih odnosa sa Rusijom. Raskid istorijskih i bratskih veza, što bi navodno otvorilo put Srbiji u „srećnu“ Evropsku uniju“ - naveo je Nariškin.
On je istovremeno potvrdio da je upravo SVR Rusije dostavila Srbiji informacije o tome da zapadne obaveštajne službe pripremaju „majdan“ u Beogradu.
- Da, zaista, Spoljnoobaveštajna služba Rusije predala je našim kolegama odgovarajuće obaveštajne podatke koje smo dobili, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno je zahvalio ruskoj strani na pružanju tih informacija. Štaviše, on je te podatke i prokomentarisao, rekavši da su oni u svakom slučaju pomogli da se otkloni akutna faza krize - istakao je Nariškin.
Prema njegovim rečima, kriza još uvek nije u potpunosti okončana, ali je nivo konfrontacije znatno smanjen.
- Čini mi se da kriza još nije do kraja otklonjena, ali je nivo konfrontacija postao značajno niži. Situacija se smirila. Ljudi su jednostavno umorni - žele da žive, mirno rade, uče, vaspitavaju decu i slično - zaključio je direktor SVR RF.
(Sputnjik)
