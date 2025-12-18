Politika

MINISTAR STAROVIĆ SE OGLASIO IZ IZRAELA: Predvodi delegaciju Srbije na plenarnom zasedanju Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA)

V.N.

18. 12. 2025. u 19:09

MINISTAR za evropske integracije Nemanja Starović boravi u Jerusalimu, gde predvodi delegaciju Srbije na plenarnom zasedanju Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA).

МИНИСТАР СТАРОВИЋ СЕ ОГЛАСИО ИЗ ИЗРАЕЛА: Предводи делегацију Србије на пленарном заседању Међународне алијансе за сећање на Холокауст (IHRA)

Nemanja Starović, Foto Tanjug

Tokom susreta sa zvaničnicima Države Izrael, ministar je ukazao na zabrinjavajuće pojave istorijskog revizionizma u regionu i naglasio da poštovanje žrtava Holokausta i nacističke ideologije mora biti zajednička odgovornost cele međunarodne zajednice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...