"MEŠOVITI KOMITET 22. DECEMBRA" Vučić: Sporazum o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do kraja 2026.

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa gruzijskim predsednikom Mihailom Kavelašvilijem razgovarao o konkretizaciji saradnje dve države i naveo da će 22. decembra biti održan mešoviti komitet dve zemlje koji će pokrenuti strateški razgovor o uspostavljanju i zaključenju ugovora o slobodnoj trgovini.

Foto: Novosti

Vučić je na konferenciji za novinare, posle sastanka sa Kavelašvilijem, rekao da se nada da bi taj sporazum mogao da bude zaključen do kraja 2026. godine jer su to, kako je naveo, veoma ozbiljni razgovori, a da će na našem delu komiteta biti ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

- Verujem da ćemo imati velikog napretka po tom pitanju. Mnogo proizvoda možemo da dobijemo iz Gruzije, jeftinije nego sa neke druge strane i obrnuto. Mislim da je to dobra prilika za naše privrednike da nađu dobar prostor u Gruziji za svoje proizvode - rekao je Vučić.

On je istakao da će to biti na obostrano zadovoljstvo obe zemlje i podsetio da Gruzija izlazi na Crno more, da se graniči sa Rusijom, Turskom, Azerbejdžanom, Jermenijom i da samim tim ima važno mesto u svetu i da znaju šta su odnosi sa velikim silama, kao što je i Srbija izložena takvim odnosima, zbog čega možemo da razumemo poziciju Gruzije.

Vučić je naveo da je sa gruzijskim kolegom razgovarao i o saradnji u oblasti privrede, poljoprivrede, industrije, AI i IKT sektora, kao i da veruje da i po tim pitanjima može da se napravi veliki napredak.

- U budućnosti, kako budemo odnose dodatno unapređivali, verujem da ćemo razgovarati i o vojno-tehničkoj saradnji naših namenskih industrija i to su sve dobre vesti za građane i jedne i druge zemlje. Dogovorili smo i učestale političke konsultacije i podršku u UN i drugim organizacijama. Gruzija će uvek moći da računa na srpski glas - rekao je Vučić.

On je još jednom poželeo Kavelašviliju dobrodošlicu i dodao da će dati sve od sebe da odnosi dve zemlje budu još bolji.

(Tanjug)