TENISKI SVET U ŠOKU Poznati teniser objavio kraj karijere u 28. godini

KAO grom iz vedra neba!

Foto: Profimedia

Španski teniser Bernabe Zapata Miraljes sve je ostavio bez teksta, jer je objavio da završava karijeru u 28. godini.

- Dragi prijatelji, posle nekog vremena razmišljanja, želim da vam prenesem da sam odlučio da se zvanično povučem iz profesionalnog tenisa. Želim da počnem tražeći izvinjenje, izvinjenje od svih koje nisam ispoštovao svih ovih godina, jer je tenis veoma zahtevan i ponekad te gura do limita. Mislim da mnogo puta nisam postupio korektno sa ljudima koji me okružuju,“ obratio se trenutno 451. teniser sveta koji je pre dve godine bio 37.

- Znam da sam i dalje mlad ali posle celog života igranja tenisa, više nisam spreman da nastavim sa žrtvovanjem svega što je potrebno da bi se bilo elitni igrač. Niti imam nekadašnju glad za uspesima, niti motivaciju koja je neophodna iz dana u dan.

Najbolji plasman u karijeri mu je 37. mesto na ATP listi nakom je bio 2023. godine. Godinu ranije na Rolan Garosu ostvario je najbolji rezultat na Grand Slam turniru plasmanom u osminu finala. Uspešnu 2023. godinu obeležila su i polufinala ATP turnira u Buenos Airesu i Rio de Ženeiru, kao i debitantski nastup za špansku Dejvis kup reprezentaciju.

Ono što može da zabrine ATP tur je da je Španac treći teniser koji se u poslednjih mesec dana penzionisao, a da je u najboljim godinama. Pre njega su to uradili Pedro Kačin iz Čilea (30 godina) i Kris Jubenks iz SAD (29). Umesto da postižu najbolje rezultate u karijeri, oni su odustali. Očigledno zahtevi profesionalnog tenisa današnjice postaju preveliki za mnoge.

