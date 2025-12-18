TRESE SE TOPČIDERSKO BRDO! Nenad Lalatović se vraća na Marakanu

AKO je neko uvek dobrodošao na Marakanu to je Nenad Lalatović.

Nekada proslavljeni fudbaler Crvene zvezde, a onda i trener ponovo dolazi na dobro poznato staro mesto. Nenad Lalatović sa svojom Mladosti iz Lučana zatvara polusezonu utakmicom na stadionu "Rajko Mitić" protiv Crvene zvezde u subotu od 15.30.

- U dobroj smo seriji, imamo tri pobede i dva nerešena rezultata. Čeka nas težak meč na Marakani. Zvezda je favorit! U Evropi su pokazali kakav imaju tim i koliko stvarno vrede. U Superligi nemaju sreće. Istrošeni igraju i gube bodove... Kao trener znam kako je kad igraš utakmice na svaka tri dana - počeo je razgovor za Kurir Nenad Lalatović i nastavio:

- Imaju strašan tim, to su sve sjajni momci. Zvezdi se nikada ne preti! Ali... Idemo na Marakanu da damo 100 odsto! Da pokušamo da napravimo dobar rezultat. Opet, Zvezda teško može da kiksne dve utakmice zaredom.

Crvena zvezda igra odlično u Evropi, što se vidi i po rezultatima, ali loše u Superligi.

- Problem je isti kao i u vreme kada sam ja igrao. Fudbaleri Zvezde su kvalitetniji od svih u prvenstvu. Ali ako uđu u utakmicu bez motiva i želje koju imaju protivnici, onda nastaje problem. Videlo se to protiv Javora i sada protiv TSC. S pola gasa ne možeš bilo koga da pobediš. Ali ako igrači Zvezde uđu s većim motivom, pobediće bilo koga bez problema. Sve to razumem, jer sam isto prošao dok sam igrao za Zvezdu. Teško je isto se motivisati za Porto, Lil i Šturm u odnosu na Javor ili Radnik. Njima su glavni problem umor i motiv. Plus, svesni su da su najbolji. Verujem da sve ovo njima govori Vladan Milojević. Evo vam moj primer. Kad sam bio igrač Zvezde, prva tri ili četiri večita derbija igrao sam pod neverovatnim adrenalinom. Kako je vreme odmicalo, derbiji su mi postajali rutina. Ali terao sam sebe, govorio "Hajde, Nenade", udarao rukom u zid, šetao... Tako sam se motivisao. Osećao sam po sebi da nemam pozitivnu tremu. Meni trener nije bio potreban.

Lalatović smatra da četiri boda minusa u odnosu na Partizan koliko ima Zvezda ne predstavlja nikakav problem.

- Ova četiri boda minusa u odnosu na Partizan nisu problem. Samo kada se budu fokusirali na prvenstvo. Zvezda je Zvezda! Verujem da će na kraju prvenstva imati deset, a možda i više bodova u odnosu na drugoplasiranog. Biće Zvezda šampion i ove sezone. Zašto? Rekao sam već. Zvezda ima najbolji tim u ligi - zaključio je Lalatović za "Kurir".I

Inače, biće ovo povratak Lalatovića na Marakanu i meč protiv kluba u kom je počeo karijeru, afirmisao se kao fudbaler, a i koji je vodio u jednoj od najtežih sezona 2014/2015. Nenad Lalatović ne želi da preti Crvenoj zvezdi jer, kako kaže, to se ne radi, ali od svojih fudbalera zahtevaće maksimum.

