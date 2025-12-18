AUDI POZNATOG SRPSKOG KOŠARKAŠA PROPAO KROZ TERETNI LIFT: Porodica zarobljena u prignječenom vozilu

NA Vračaru, u Ulici Sazonova, automobil se zaglavio u teretnom liftu dok je izlazio iz garaže. Porodica je evakuisana bez povreda, a policija i inspekcija istražuju uzrok kvara. Vozilo pripada bivšem košarkašu Milku Bjelici.

Z. Grumić

Prava drama odigrala se danas u popodnevnim časovima, kada je hitnim službama prijavljeno da je u Ulici Sazonova došlo do teške nezgode u jednoj od novogradnji na Vračaru.

Automobil u kojem je bila porodica ostao je zarobljen između spratova garaže. Vozilo se vodi na proslavljenog košarkaša Crvene zvezde Milka Bjelicu (41).

Na mesto nesreće hitno su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac i Zvezdara. Na terenu je bilo 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji su po dolasku zatekli jeziv prizor – prednji deo "audija" bio je potpuno prignječen od strane lifta koji je nekontrolisano krenuo da propada u trenutku dok je vozilo izlazilo iz njega.

U trenutku incidenta u automobilu su se nalazile dve odrasle osobe i dvoje dece (4 i 5 godina). Iako su uspeli da izađu iz samog smrskanog vozila, oni su ostali zarobljeni u mračnoj kabini lifta, u procepu između nivoa garaže.

- Situacija je bila kritična jer je lift bio nestabilan. Deca su bila uplašena, ali su vatrogasci reagovali maksimalno profesionalno - navodi izvor sa lica mesta.

Spasilačke ekipe su donele odluku da se evakuacija izvrši preko krova kabine lifta. Koristeći specijalne lestve nastavljače, vatrogasci su jednog po jednog člana porodice izvukli na sigurno.

Sva lica su uspešno evakuisana i izvučena iz garažnog prostora.

Članovi porodice su odmah predati ekipi Hitne pomoći. Prema prvim pregledima, nema fizičkih povreda, ali su roditelji i deca pretrpeli veliki stres.

Automobil pripada poznatom sportisti

Ubrzo nakon incidenta, ustanovljeno je da se luksuzni "audi A6 " vodi na proslavljenog bivšeg košarkaša Crvene zvezde, Milka Bjelicu. Za sada nije zvanično potvrđeno da li je on bio jedan od putnika u vozilu ili su automobil koristili članovi njegove porodice.

Policija i inspekcija će obaviti uviđaj kako bi se utvrdilo da li je lift posedovao uredne ateste i zbog čega je sigurnosni sistem zakazao, što je moglo dovesti do tragedije.

(Telegraf)