TRAGIČAN BILANS AVIO-NESREĆE: Hangar se zatresao od eksplozije, nema preživelih u padu aviona

ŠEST osoba poginulo je danas prilikom pada malog privatnog aviona ubrzo nakon poletanja u Stejtsvilu u američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini, saopštio je izvor upoznat sa nesrećom za CNN.

Foto Tanjug/AP

Preliminarni podaci ukazuju da su među poginulima pilot i još pet osoba.

Do nesreće je došlo oko 10:15 po lokalnom vremenu, rekao je zamenik načelnika okruga Ajredel Bil Hambi.

Guverner Severne Karoline Džoš Stajn rekao je da je vest o padu aviona "slomila srca" i izrazio saučešće porodicama nastradalih.

Foto Tanjug/AP

-Ne postoji tužniji način da započne praznična sezona, rekao je Stajn.

Svedok koji radi na aerodromu rekao je CNN-u da je video avion u plamenu nakon pada.

-Moj sto gleda na mesto nesreće. Sedela sam za stolom, kada sam čula snažan udar, a naš hangar se pomalo zatresao. Ustala sam i tada sam videla plamen i vatru svuda oko aviona, rekla je Viktorija, zaposlena u avio-kompaniji.

Aerodrom u Stejtsvilu, udaljen oko 70 kilometara severno od Šarlota, je aerodrom bez kontrole, gde piloti sami izveštavaju o svom položaju koristeći zajedničku radio-frekvenciju.

Prethodno je šerif okruga Ajredel Daren Kembel potvrdio za agenciju AP da ima poginulih, ali nije precizirao njihov broj.

Foto Tanjug/AP

Prema podacima o registraciji, avion je u vlasništvu privatne kompanije povezane sa Gregom Biflom, penzionisanim vozačem Nascar šampionata, preneo je lokalni medij WBTV, član mreže CBS.

Direktor aerodroma Stejtsvil Džon Ferguson opisao je letelicu kao poslovni mlazni avion i naveo da je već bila u plamenu kada je stigao na mesto nesreće.

Aerodrom Stejtsvil ostaće zatvoren do daljeg dok ekipe uklanjaju ostatke letelice sa piste, rekao je Ferguson.

Zvaničnici tokom obraćanja medijima nisu izneli dodatne informacije o stradalima ili identitetu osoba koje su bile u avionu.

Američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), koji vodi istragu, saopštio je da upućuje specijalni istražni tim na mesto nesreće, koji bi trebalo da stigne tokom večeri.

(Tanjug)

