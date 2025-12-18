SUĐENJE BELIVUKOJ GRUPI: Prikazani snimci iz Ritopeka na dan ubistva Gligorijevića

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu danas su u nastavku suđenja grupi Veljka Belivuka prikazani video snimci sa nadzornih kamera kuće u Ritopeku na dan ubistva Aleksandra Gligorijevića, koji je, prema navodima iz optužnice, ubijen u skrivenoj prostoriji te kuće.

U sudnici je prikazan video snimak od 16. juna 2020. godine, koji je tužilac tražio, a na kojem se vidi kako u dvorište kuće automobilom ulaze optuženi Belivuk, Miloš Budimir, Nebojša Janković, Nikola Spasojević i Vlade Draganić.

Tog dana je, kako tužilaštvo navodi, u kući u Ritopeku ubijen Aleksandar Gligorijević zvani Puki.

Svi optuženi za koje je sudija konstatovala da se nalaze na snimku su to negirali, osim okrivljenog-saradnika Nikole Spasojevića koji je priznao da je to on.

Na narednom sninku se vidi Draganić u dvorištu u radnom kombinezonu sa kačketom na glavi, kako zajedno sa Jankovićem ulazi u deo kuće kroz koji se ide u skrivenu prostoriju.

Glugorijević je, kako su ranije naveli okrivljeni-saradnici, mučen i ubijen jer su Belivuk i Marko Miljković smatrali da ih je izdao.

Prethodno su u dusnici izvedeni dokazi u vezi sa okrivljenim- saradnicima Srđanom Lalićem, Nikolom Spasojevićem i Borisom Hrvatinom.

Njih trojica su za manje kazne zatvora pristali da pričaju o krivičnim delima koja su, prema navodima optužnice, činili pripadnici ove grupe.

Prikazani su sadržaji iz njihovih telefona i računara, pa su tako u Spasojevićevim uređajima pronađene i prikazane fotografije i video snimci sa strelišta, na šta je Spasojević rekao da misli da se na jednom od snimaka vidi i Belivukov sin.

Belivuk je potom rekao da je to što je Spasojević rekao “bezobrazluk” i da mu malo fali da napravi “haos” u sudnici.

Miljković je takođe reagovao na Spasojevićeve reči i naveo da je na snimku njegova (Spasojevićeva) sestričina, a ne Belivukov sin.

U sudnici je prikazan i mejl sa računara Lalića, u kojem se pominje ubijeni Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević, koji je inače optužen da ga je namamio tog dana u TC Ušće gde je i ubijen, kao i Strahinja Marković, mladić koji je nestao u junu 2020. godine.

Lalić je rekao da je taj mejl po nalogu vođa kriminalne grupe uobličio, te da je trebalo da posluži da se skrene istraga i nanese politička šteta.

Za jedan lap-top je Lalić naveo da je on pripadao ubijenom Ljubomiru Lainoviću, a da ga je posle ubistva koristio Belivuk.

Lainović je inače, prema rečima okrivljenih-saradnika ubijen nakon što je učestvovao u ubistvima Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, zato što su se pripadnici grupe plašili da će ih izdati.

Optuženi Miloš Budimir je prethodno za govornicom rekao da obavešatava Interpol da su dve osobe koje se nalaze na crvenoj poternici trenutno u sudnici.

Inače su okrivljeni-saradnici Srđan Lalić i Nikola Spasojević prema rečima odbrane na Interpolovij poternici Grčke, zbog ubistva ćetvorice pripadnika tzv. škaljarskog klana u toj državi.

Lalić i Spasojević u ovom predmetu imaju status okrivljenih-saradnika, dok u drugom postupku protiv grupe za ubistva u Grčkoj nemaju, iako su priznali da su učestvovali u pripremanju tih ubistava, naglasio je advokat Belivuka i Miljkovića.

Na početku današnjeg suđenja je konstatovano da nekoliko optuženih nisu prisutni u sudnici zbog bolesti, te je sudija razdvojila postupak u odnosu na njih.

Pripadnici ove grupe optuženi su za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakoniko držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

